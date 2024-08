- La kétamine, présentée comme un traitement potentiel pour la dépression, a tragiquement conduit à la mort de Matthew Perry.

Matthew Perry, célèbre pour ses luttes contre la toxicomanie, a souvent parlé de ses combats contre la dépendance aux substances tout au long de sa vie. Il a discuté des démons qui le poussaient vers sa prochaine dose, admettant même avoir été sous l'influence pendant le tournage de "Friends" et comment la drogue avait failli lui coûter la vie. En public, il s'est présenté comme un ancien toxicomane, et beaucoup ont cru son histoire.

Cependant, les rapports racontent une histoire différente. Perry est décédé en octobre dernier dans sa villa de Los Angeles, immergé dans un jacuzzi. Selon les investigations du département de police de Los Angeles (LAPD), une dose excessive de propofol a entraîné sa mort prématurée. Ce médicament est couramment utilisé en médecine vétérinaire, mais a également gagné en popularité en thérapie de désintoxication en raison de ses effets psychédéliques potentiels pour lutter contre la dépression et le TSPT. Lorsqu'il est administré correctement sous surveillance médicale, il peut aider à briser les déclencheurs de dépendance.

Selon les documents d'enquête, Perry avait déjà subi un traitement avec cette substance par un médecin, d'abord en Suisse quelques années auparavant. Dans son autobiographie "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing", il a décrit en détail le jour où il a reçu sa première dose dans un centre de réhabilitation. Il a décrit cela comme soulageant sa douleur et aidant à lutter contre sa dépression. Il a même plaisanté, "Ils auraient pu l'appeler ‘Matty’. " L'expérience lui a donné l'impression "d'un grand soupir". Perry a poursuivi : "Alors que la musique jouait et que le propofol entrait dans mes veines, tout était question d'ego et de mort de l'ego. (...) Je me suis souvent dit que j'allais mourir pendant cette heure. Oh, je me suis dit, c'est ce qui se passe quand on meurt." Malgré son expérience initiale positive, il a conclu : "Le propofol n'était pas pour moi."

La bataille de Matthew Perry contre la dépendance

Au fil du temps, Perry a dû rechuter à la médication. Il avait été légalement prescrit ce médicament par des médecins avant son décès. Alors que sa dépendance s'intensifiait, il a commencé à se procurer la drogue par des sources illégales. Plusieurs fois par jour, son assistant lui administrait des injections avant sa tragique mort à Los Angeles. Le 28 octobre, après trois doses, il a été découvert visage contre terre dans sa piscine. Un rapport d'autopsie confirme maintenant que sa mort était due à "une intoxication aiguë au propofol", avec la noyade ayant également contribué.

Aux États-Unis, où la médication est souvent abordée plus négligemment, la thérapie au propofol est populaire malgré les controverses qui l'entourent. Les critiques estiment que ses forts effets dissociatifs peuvent empirer l'instabilité psychologique si elle n'est pas utilisée correctement. De plus, les rapports de patients dont les symptômes ont empiré pendant la thérapie et le risque de dépendance et de mésusage du propofol, en particulier pour ceux ayant un historique de toxicomanie, sont préoccupants.

Il semble que Matthew Perry ait été dans cette situation. Les dossiers de police décrivent un individu gravement dépendant qui a passé ses dernières journées à chercher désespérément sa prochaine dose. Lorsque ses médecins traitants ont refusé d'augmenter sa dose, il a commencé à se procurer la substance par des sources illégales en quantités de plus en plus importantes. Cinq individus, dont deux médecins, ont été arrêtés et inculpés en lien avec la mort de l'acteur.

Selon les dossiers de police, son assistant, Kenneth Iwamasa, un homme de 59 ans sans formation médicale, a fourni les doses mortelles à Perry dans les jours précédant sa mort. Vers 8h30 le matin du jour de son décès, Perry a reçu sa première dose. Moins de quatre heures plus tard, il a reçu une deuxième dose. Juste avant d'entrer dans le jacuzzi, il a reçu une troisième dose. Iwamasa aurait dit à la police : "Faites-moi une piqûre avec une grande dose."

Kenneth Iwamasa est depuis devenu l'un des défendeurs dans l'affaire Perry. Avec le Dr Salvador Plasencia, il est également poursuivi pour avoir vendu et administré du propofol à l'acteur. Jasveen Sangha, surnommée "La Reine du Propofol", un dealer de drogue, est également accusée. Son propofol est suspecté d'avoir causé la mort de Perry, et elle pourrait écoper jusqu'à 10 ans de prison. Les autres défendeurs pourraient écoper jusqu'à 25 ans de prison.

Le dossier d'enquête offre un aperçu complet de la distribution illégale de propofol à Hollywood et donne un aperçu glaçant des dernières semaines de Matthew Perry. Malgré l'apparence saine et satisfaite qu'il affichait en public, ses véritables combats étaient loin des regards. Désespérément à la recherche de nouvelles doses, il a dépensé des fortunes en quelques semaines seulement et a reçu des injections de propofol jusqu'à huit fois par jour.

Le 30 septembre 2023, environ un mois avant sa mort, Plasencia et Chavez ont rencontré Perry pour la première fois. L'un d'eux a écrit : "Je suis intrigué par la somme que ce type est prêt à payer." Ensuite, Plasencia est allé chez Perry, dans sa récente résidence avec vue sur l'océan, et lui a présenté pour la première fois la kétamine. Il a également remis des seringues et montré à l'assistant comment les administrer. Perry a payé 4 500 dollars pour cette visite privée.

Des fournitures supplémentaires ont été achetées sous le pseudonyme "Dr. Pepper".

Sa spirale vers la dépendance était rapide. Avec la phrase secrète "Dr. Pepper", Iwamasa a demandé des fournitures supplémentaires. Les conséquences ont été dramatiques. Le 12 octobre, Perry a réagi de manière excessive à la kétamine, ce qui a fait monter sa tension artérielle en flèche. Son corps est essentially entré en état de gel. Il a affirmé être incapable de bouger ou de parler.

Après la mort, tous les impliqués ont tenté d'effacer leurs traces. Iwamasa a éliminé toutes les preuves des substances illégales dans la villa. Ils ont correspondu via des communications cryptées sur Signal, planifiant leurs prochaines étapes et s'éloignant de l'acteur. Ils ont presque réussi à éviter tout soupçon. Au début, les autorités ont classé l'affaire comme un accident tragique. Cependant, après plusieurs mois, de nouvelles investigations ont révélé de nouveaux détails sur la mort de Perry et le rôle que la kétamine y a joué.

Malgré son image publique de toxicomane repenti, Matthew Perry continuait à lutter contre l'addiction en privé, en ayant recours à du propofol, un médicament souvent utilisé en thérapie contre la dépendance mais dont les applications sont controversées.

Les documents de l'enquête ont révélé que l'assistant de Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, lui avait fourni illégalement du propofol dans les jours précédant son décès.

