La justification de notre État pour donner la priorité à votre sécurité.

La ministre allemande des Affaires étrangères, Baerbock, qualifie l'acte du 7 octobre de Hamas d'événement historique pour les relations judéo-allemandes. À l'occasion de l'anniversaire, elle réaffirme l'alliance de l'Allemagne avec Israël, mais critique les mesures de sécurité insuffisantes.

Un an après l'attaque de Hamas contre Israël, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a promis un soutien inébranlable à l'État et au peuple israéliens. Dans un article publié dans "Bild am Sonntag", Baerbock a exprimé ses sentiments en déclarant : "Chers camarades israéliens, nous sommes avec vous. Votre sécurité est essentielle à notre nation."

Simultanément, Baerbock a réaffirmé le droit d'Israël à se défendre, déclarant : "La brutalité de Hamas, tout comme celle d'Iran et du Hezbollah, nécessite une réponse forte."

Le 7 octobre 2023 marque un tournant important dans la vie des hommes et des femmes juifs, les jours précédents et suivants ne pouvant être distingués que comme "avant" et "après". L'offensive féroce de Hamas a poussé toute la région au bord du gouffre. Baerbock a ajouté : "Pour nous, Allemands aussi, le 7 octobre est un tournant. Il est décevant que, depuis lors, les individus juifs se sentent moins en sécurité dans notre pays, que les incidents antisémites aient augmenté, et que les hommes juifs craignent de se promener dans nos rues avec une kippa, tandis que les enfants se sentent nerveux en murmurant de l'hébreu dans les transports en commun. La célébration des roquettes iraniennes visant Israël dans nos rues est tout aussi déconcertante, mais nous sommes résolus à nous opposer à cela."

La police s'attend à de vastes manifestations le dimanche

L'anniversaire de l'attaque de Hamas sert également de plateforme pour des manifestations en Allemagne. Selon la police de Berlin, environ 1 000 personnes se sont gathering à Alexanderplatz samedi, sous le slogan "Mettre fin à la guerre". La manifestation a été marquée par des slogans anti-israéliens et des insultes envers Israël.

La police de Berlin a également rapporté l'arrestation d'un homme qui avait arraché des drapeaux israéliens lors d'une manifestation voisine sous le slogan "Vigile pour Gaza", dont la participation était limitée à 60 personnes. Une manifestation pacifique en soutien à Israël s'est déroulée sans incident.

La police de Berlin a confirmé dix restrictions de la liberté personnelle lors des manifestations et a annoncé le lancement de procédures pénales concernant des insultes présumées et l'affichage public de symboles liés à des organisations inconstitutionnelles et terroristes. Des préparatifs sont en cours pour de plus grandes manifestations dimanche, destinées à commémorer l'anniversaire de l'attaque de Hamas.

Compte tenu des tensions croissantes et des manifestations prévues en Allemagne, l'Union européenne a exprimé ses préoccupations et a appelé toutes les parties impliquées à maintenir la paix et le respect des droits de l'homme. De plus, la ministre allemande des Affaires étrangères, Baerbock, lors d'une réunion avec ses homologues de l'UE, a souligné l'importance d'une position collective pour faire respecter les principes du droit international et promouvoir des dialogues en vue de la paix et de la réconciliation.

Lire aussi: