La juge Kagan réaffirme son engagement à mettre en œuvre un code d'éthique contraignant.

Il semble être une approche sensée, considérant notre propre ensemble de directives à l'avenir, selon un juge libéral, lors d'une réunion à l'École de droit de l'Université de New York. Cette approche semble bénéfique pour favoriser la confiance que nous respectons strictement nos règles. Par conséquent, elle semble bénéfique pour la cour.

Kagan a approuvé la pensée d'un code éthique contraignant lors d'une conférence judiciaire en Californie en juillet. Elle a reconnu son soutien au code de conduite récemment dévoilé de la cour, mais a exprimé que son efficacité pourrait être améliorée en supprimant la responsabilité d'application des justices individuelles.

Le président Biden a plaidé en faveur d'un code éthique contraignant vers la fin juillet, déclenché par une série de problèmes éthiques concernant des justices acceptant, mais ne divulguant pas, des voyages en jet privé et des vacances luxueuses offertes par des donateurs du GOP. Cependant, ces réformes éthiques ont rencontré une résistance de la part des républicains du Congrès, qui les perçoivent comme une réaction à l'avis conservateur de la cour dans des cas importants.

Un sondage du Marquette Law School conducted in August revealed that 57% of Americans disapprove of the court, a slight increase from the 61% disapproval two years prior. The survey also indicated that nearly 60% believe justices' decisions are primarily driven by politics, whereas 43% feel they are guided primarily by the law.

Kagan a balayé un rapport de ProPublica mettant en évidence les critiques d'un bureaucrate de groupe juridique religieux qui considérait l'avocacy de Kagan pour un code éthique contraignant comme "somewhat treasonous." Kagan a qualifié le terme "somewhat treasonous" de vague, en déclarant qu'il était soit treasonous, soit pas, avant de balayer l'attention supplémentaire sur la question.

La juge Ketanji Brown Jackson, unique nominee du président Biden à la Cour suprême, a également exprimé son soutien à un code éthique contraignant.

"De mon point de vue, je n'ai aucun problème avec un code contraignant", a partagé Jackson, dernière ajoutée à la Cour suprême. "La Cour suprême est-elle différente? Je n'ai pas trouvé d'argument convaincant pour suggérer le contraire."

Kagan a suggéré que cela semblait être une approche raisonnable pour assurer la responsabilité des membres de la cour.

"I believe that numerous judges across the nation would handle this responsibility in an impartial and serious manner", a déclaré Kagan.

Exprime des préoccupations quant à l'utilisation du docket d'urgence

Kagan a également abordé sa préoccupation quant à la hausse des cas d'urgence de haut profil sur le docket d'urgence de la Cour suprême. Notant l'augmentation de tels cas cet été par rapport aux années précédentes, Kagan les a qualifiés de "tough problem".

Le docket d'urgence de la Cour suprême, ou "shadow docket" comme le qualifient les critiques, est où les juges gèrent les affaires qui nécessitent une résolution immédiate, contrairement aux mois nécessaires pour les soumissions de briefs, les arguments oraux et les opinions formelles sur le docket régulier.

