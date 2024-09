- La journée thuringienne des monuments met en lumière la variété des symboles authentiques

De nombreuses attractions, y compris des joyaux moins connus, seront accessibles en Thuringe lors de la Journée du patrimoine. Parmi elles, on trouve des monuments iconiques dans le paysage historique de la région. Dimanche, vous pourriez même avoir un aperçu d'endroits qui ne vous sembleraient pas immédiatement historiques.

Dans le district de l'Ilm, Gräfenroda accueille le Musée du jardin nain, un important vestige de la dernière usine de jardin nains de Thuringe. L'histoire de l'entreprise remonte à 1874, et les jardin nains sont désormais reconnus comme patrimoine culturel immatériel dans le registre de l'État. Le ministère de l'Environnement à Erfurt accueillera également les visiteurs dimanche : construit comme une structure symétrique il y a un siècle, il a autrefois servi de centrale postale. Une visite historique du bâtiment et une exposition sur son passé sont prévues. Le pavillon moderne du parc de la ville de Jena, achevé en 1978, pourrait également surprendre en tant que site historique relativement récent.

À la brasserie musée Schmitt à Stadtilm, les visiteurs peuvent découvrir le processus de brassage à l'aide de machines à vapeur et d'une technologie datant de plus d'un siècle. Plusieurs brasseries historiques de la région ouvriront également leurs portes, offrant des aperçus des traditions brassicoles, comme celle de Heldburg, Hildburghausen. Pour les amateurs de spiritueux, une visite de la distillerie traditionnelle de Nordhausen est recommandée. En tant que distillerie de maïs bien conservée, elle est inscrite sur la liste des ensembles monumentaux clés de Thuringe.

Plus de 30 000 sites historiques rien qu'en Thuringe

Des visites guidées, des expositions, de la musique en direct et des activités interactives font partie intégrante du programme de la Journée du patrimoine dans de nombreux endroits. Le site web de la Fondation allemande pour la protection des monuments répertorie environ 350 sites participants en Thuringe. Cependant, toutes les offres ne sont pas nécessairement incluses dans cette liste. Il est clair que les offres du dimanche ne représentent qu'une fraction de l'expérience complète. L'Office d'État pour la gestion du patrimoine et l'archéologie estime qu'il y a plus de 30 000 sites historiques en Thuringe. Dans tout le pays, environ 5 500 sites historiques seront accessibles aux visiteurs intéressés ce dimanche-ci. Cet événement annuel, toujours organisé le deuxième dimanche de septembre, met cette année l'accent sur "Wahr-Zeichen".

