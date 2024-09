- La journée paralympique à Paris implique:

Poursuites paralympiques et performances de pointe

L'athlète Markus Rehm vise son quatrième saut en longueur doré aux Jeux paralympiques à Paris 2024. Les cyclistes ont les yeux rivés sur leurs prochaines victoires potentielles dans la région parisienne. La cavalière de dressage Regine Mispelkamp captive l'attention à Versailles.

Dans le viseur des Jeux paralympiques

10:00 : Regine Mispelkamp cherche à remporter une médaille à Versailles après avoir remporté le bronze trois ans plus tôt.

10:03 : Andrea Zeyen-Giles vise à reproduire son succès paralympique de 2021 en temps individuel, qui aura lieu sur la piste cycliste de Clichy-sous-Bois.

20:29 : Le saut en longueur avec prothèse Markus Rehm est pressenti pour remporter l'or. Connu sous le nom de « puissance paralympique », Rehm est resté invaincu depuis 2012, 2016 et 2021.

Couverture des compétitions

ARD diffusera des directs de 11:15 à 15:00 et de 20:15 à 22:15. De plus, plusieurs compétitions seront disponibles en streaming individuel sur sportschau.de et zdf.de/sport.

