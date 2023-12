La journée nationale du rouge à lèvres est synonyme de cosmétiques gratuits pour tous. Voici ce qu'il faut savoir

Cette célébration annuelle met à l'honneur l'un des produits cosmétiques les plus anciens et les plus appréciés de l'industrie de la beauté.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur le rouge à lèvres et cette journée spéciale, y compris les endroits où l'on peut se procurer des produits gratuits.

Quelle est l'origine du rouge à lèvres ?

La pratique consistant à peindre les lèvres remonte à des milliers d'années.

Selon le livre "Read My Lips : A Cultural History of Lipstick", les premières personnes connues à le faire vivaient en Mésopotamie, près de la ville sumérienne d'Ur. C'est à peu près le sud de l'Irak d'aujourd'hui. La reine Schub-ad y fabriquait une pâte à base de plomb blanc et de roches rouges broyées pour colorer ses lèvres.

À partir de là, la tendance à se peindre les lèvres s'est répandue dans la région et dans le monde entier. Les anciens Égyptiens, les Grecs et les Romains s'en sont emparés. Elle a survécu au Moyen Âge et à la Renaissance italienne, entre autres.

Finalement, ce sont les colons d'Europe occidentale qui ont apporté le rouge à lèvres sur les côtes américaines.

Aujourd'hui encore, le rouge à lèvres est l'un des produits de maquillage les plus reconnaissables au monde.

Honnêtement, la fille Schub-ad était très en avance sur son temps.

Le rouge à lèvres était à l'origine une pierre rouge concassée, mais il a beaucoup changé depuis.

Un tube de rouge à lèvres moderne contient de nombreux ingrédients destinés à améliorer la teinte, le goût, le parfum et la performance. Certains présentent également des propriétés de protection solaire, d'hydratation et d'imperméabilité.

De plus, le terme "rouge à lèvres" ne désigne plus seulement les tubes de matière argileuse. Aujourd'hui, nous avons tout ce qu'il faut, du rouge à lèvres liquide qui sèche de manière mate aux teintures pour les lèvres destinées à durer toute la journée.

Bien entendu, le rouge à lèvres d'aujourd'hui se décline aussi en plus de nuances que jamais, du rouge classique au bleu en passant par le noir.

Saviez-vous que le rouge à lèvres était autrefois controversé ?

Le rouge à lèvres n'a pas toujours été considéré comme un produit de beauté. Il était parfois considéré comme un scandale.

À partir du Moyen Âge, certaines sociétés ont commencé à mépriser les femmes qui portaient du rouge à lèvres. Dans l'Espagne du VIe siècle, par exemple, le rouge à lèvres était associé aux prostituées, selon l'ouvrage "Read My Lips : A Cultural History of Lipstick" (Lisez mes lèvres : une histoire culturelle du rouge à lèvres).

Au XVIIe siècle, le clergé et les éthiciens ont commencé à examiner de près la pratique consistant à se peindre les lèvres, estimant qu'elle modifiait le dessein de Dieu. Certains prétendaient même que le rouge à lèvres était porté par des satanistes cherchant à séduire les hommes.

Les sociétés et les cultures ont continué à entretenir une relation d'amour-haine avec le rouge à lèvres jusqu'au XXe siècle. Il était parfois considéré comme vulgaire, parfois comme beau et même comme une attente.

Pourtant, les femmes qui aimaient ce look ont tenu bon et l'utilisation du rouge à lèvres a perduré.

Qu'est-ce que la Journée nationale du rouge à lèvres ?

Les fashionistas, les blogueuses beauté, les influenceurs et les entreprises de cosmétiques ont commencé à célébrer la Journée nationale du rouge à lèvres il y a une dizaine d'années. Cependant, personne ne sait vraiment d'où vient cette journée.

Il ne s'agit pas d'une fête légale. Mais c'est tout de même amusant.

La plupart des gens semblent s'accorder sur le fait que la meilleure façon de célébrer cette journée est d'acheter une nouvelle nuance de rouge à lèvres ou de porter son ancien rouge préféré. Oh, et assurez-vous de laisser des empreintes de rouge à lèvres sexy partout.

Attendez, avez-vous parlé de rouge à lèvres gratuit ?

Bien sûr que oui ! MAC Cosmetics offre un rouge à lèvres complet gratuit pour tout achat de 25 $ du 27 au 29 juillet.

D'autres magasins et marques offrent du rouge à lèvres gratuit ou proposent des offres intéressantes, notamment Urban Decay, Huda Beauty,Anastasia Beverley Hills, ColourPop, Target et Macy's.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com