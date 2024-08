- La Journée nationale de la Rhénanie-Normande rend hommage aux victimes de Solingen par une minute de réflexion solennelle.

À la suite de l'attaque terroriste présumée de Solingen, le Parlement régional de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a tenu une réunion spéciale pour rendre hommage aux victimes. Les membres du Parlement ont observé une minute de silence.

"La tragédie de Solingen est un moment charnière," a déclaré le président du Parlement André Kuper. C'est notre responsabilité de renforcer la résilience de l'État. Malgré l'attaque, la démocratie reste robuste, puissante et adaptable.

Un livre de condoléances pour les victimes de l'attaque de Solingen a été installé au Parlement régional. Le chef de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hendrik Wüst (CDU), communiquera ultérieurement aux membres du Parlement les dernières informations sur la situation concernant l'incident de coups de couteau.

Le président Kuper a accueilli les représentants de Solingen, les services d'urgence et les soins pastoraux d'urgence à la séance spéciale. "Nos pensées accompagnent les familles et les proches des défunts, des blessés et de ceux qui ont subi des traumatismes physiques et mentaux," a déclaré Kuper.

Un homme a utilisé un couteau lors de l'attaque vendredi soir dernier lors d'un festival de la ville de Solingen, tuant trois personnes et en blessant huit autres. Le suspect syrien de 26 ans, Issa Al H., est actuellement en détention. Le parquet fédéral examine les chefs d'accusation contre lui, notamment le meurtre et la présomption d'appartenance à un groupe terroriste, l'État islamique (EI).

Le suspect était entré en Allemagne par le biais de la Bulgarie à la fin de l'année 2022. Conformément aux directives de l'Asile de l'UE, il aurait dû être renvoyé en Bulgarie. Malheureusement, il n'a pas pu être localisé à la date prévue en juin 2023.

Dans son discours, Kuper a fait référence à un deuxième moment charnière dans l'histoire de la NRW issu de Solingen. Suite aux attaques par le feu en 1993 qui ont coûté la vie à cinq femmes et filles d'origine turque par des extrémistes de droite, les citoyens de Solingen ont démontré leur unité et leur solidarité.

Solingen encourage ses habitants à allumer une bougie en symbole de deuil et de solidarité à l'heure de l'incident, 21h37 vendredi soir, et à la placer à leur fenêtre. "J'espère et je prie pour que Solingen brille dans la lueur des bougies," a expliqué le maire Tim Kurzbach. En outre, un bref et silencieux hommage est prévu sur les lieux du crime, la Fronhof au centre-ville.

L'incident de coups de couteau de Solingen a suscité des préoccupations quant à la sécurité criminelle dans la ville. Il est crucial que les autorités traitent ces problèmes de manière efficace pour protéger la communauté.

Malgré la tragédie, le maire de Solingen encourage les habitants à manifester leur solidarité en allumant des bougies à 21h37 vendredi soir en symbole de deuil, dans le but de créer un front uni contre le crime et le terrorisme.

Lire aussi: