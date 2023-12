Les faits

La journée Martin Luther King Jr. en bref

15 janvier 2024 - JournéeMartin Luther King Jr.

Le véritable anniversaire de Martin Luther King est le 15 janvier.

Chronologie

8 avril 1968 - Le député John Conyers (D-MI) présente un projet de loi visant à instaurer un jour férié fédéral en l'honneur de Martin Luther King, quatre jours seulement après son assassinat.

15 janvier 1969 - Le Martin Luther King Jr. Memorial Center d'Atlanta parraine et observe la première célébration annuelle de l'anniversaire de Martin Luther King.

Avril 1971 - La Southern Christian Leadership Conference (SCLC) présente au Congrès des pétitions contenant trois millions de signatures en faveur du jour férié. Le Congrès n'agit pas.

1973 - L'Illinois est le premier État à faire de la journée Martin Luther King Jr. un jour férié.

4 novembre 1978 - Le Conseil national des Églises demande instamment au Congrès de promulguer ce jour férié.

1979 - Coretta Scott King prend la parole devant le Congrès et lors d'audiences conjointes du Congrès dans le cadre d'une campagne visant à faire adopter un projet de loi sur les jours fériés. Une pétition en faveur du projet de loi reçoit 300 000 signatures et le président Jimmy Carter soutient l'adoption d'un projet de loi.

Novembre 1979 - La Chambre des représentants n'adopte pas le projet de loi de Conyers sur le jour férié de King, à cinq voix près.

1982 - Coretta Scott King et Stevie Wonder apportent au président de la Chambre, Tip O'Neill, des pétitions comportant plus de six millions de signatures en faveur d'un jour férié.

1983 - Le Congrès adopte et le président Ronald Reagan signe une loi faisant de la journée Martin Luther King Jr. un jour férié national. Les sénateurs Jesse Helms (R-NC) et Gordon Humphrey (R-NH) tentent de bloquer l'adoption de la loi.

20 janvier 1986 - Première célébration nationale de la fête du Dr Martin Luther King Jr.

16 janvier 1989 - La fête de Martin Luther King est légale dans 44 États.

1994 -Coretta Scott King se présente devant le Congrès et cite un extrait de son sermon de 1968, "The Drum Major Instinct", dans lequel il dit : "Tout le monde peut être grand parce que tout le monde peut servir". Elle demande que ce jour férié devienne une journée nationale officielle de service humanitaire.

1994 - Le Congrès fait de ce jour férié une journée nationale de service par le biais de la loi Martin Luther King Jr. Federal Holiday and Service Act.

1999 - Le New Hampshire devient le dernier État à adopter un jour férié en l'honneur de Martin Luther King.

Le17 janvier 2011 marque le 25e anniversaire du jour férié.

15 décembre 2021 - La famille de Martin Luther King appelle à ne pas célébrer le MLK Day sans l'adoption d'une loi sur le droit de vote .

