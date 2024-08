- La journée légendaire de Steve McQueen à la barre de Monaco arrive à son apogée.

Sotheby's s'apprête à mettre aux enchères une montre extrêmement rare qui a été en propriété privée pendant plus de 50 ans. L'une des quatre montres Tag Heuer Monaco existantes, portée par l'acteur Steve McQueen sur un bracelet en cuir dans le film "Le Mans", sera vendue en décembre. La montre, une Tag Heuer Monaco 1133B, a été achetée selon la rumeur par un mécanicien nommé Bevan Weston auprès du régisseur du film après le tournage. Weston, qui a travaillé sur l'une des Ferrari présentes dans le film, a lui-même porté la montre, y compris lors d'événements de course. Sotheby's indique que la montre a été en possession de son propriétaire actuel pendant environ 40 ans, avant d'être vendue à un collectionneur il y a environ 13 ans pour environ 75 000 dollars. Le collectionneur a maintenant confié la montre à la maison de vente aux enchères, espérant probablement un retour sur investissement important.

Sotheby's s'attend à une vente à sept chiffres

Le magazine spécialisé Hodinkee estime la valeur de la Monaco à un minimum de 500 000 dollars, mais elle pourrait potentiellement être beaucoup plus élevée compte tenu des ventes précédentes des autres montres à bracelet en cuir du film. Il y a quatre ans, l'une de ces montres s'est vendue chez Phillips pour plus de 2 millions de dollars, tandis que d'autres transactions remontent à plus de 12 ans. Bien qu'il soit peu probable que la montre mise aux enchères batte le précédent record, elle pourrait tout de même atteindre un prix élevé en raison de sa rareté. Le lot de Phillips était une montre que McQueen avait gardée après le film, ce qui pourrait avoir plus de signification pour les collectionneurs.

Cependant, avec deux des montres conservées dans le musée d'entreprise de Tag Heuer, cela pourrait être la dernière occasion d'acquérir cette véritable accessoire de film pendant un certain temps, ce qui pourrait influencer son prix. Mais même sans son célèbre porteur, la Tag Heuer Monaco se démarque par son design carré distinctif, son cadran bleu et ses deux sous-cadran blancs. Sa présence dans "Le Mans" n'était pas un coup d'un soir; dans la cinquième saison de "Breaking Bad", Walter White reçoit une Monaco moderne (probablement une CAW2111.FC6183) de Jesse Pinkman, la rendant familière aux jeunes publics également.

L'influence de Steve McQueen sur les montres

La Tag Heuer Monaco n'est pas la seule montre rendue célèbre et désirable par Steve McQueen. Tout ce qu'il portait au poignet devenait un best-seller. Outre la Monaco, McQueen a également été vu portant une Rolex Submariner, une Hanhart 417 ES allemande, une Jaeger-LeCoultre Memovox et une Benrus. L'influence des acteurs célèbres sur la valeur et la popularité des montres est évidente dans la montre-bracelet la plus chère jamais vendue aux enchères. La Rolex Daytona portée par Paul Newman détient toujours le record, ayant rapporté 17,7 millions de dollars en 2017. Sans son histoire et son précédent propriétaire célèbre, elle aurait probablement valu beaucoup moins.

Cette rare montre Tag Heuer Monaco, portée par Steve McQueen dans le film "Le Mans", sera mise aux enchères à Le Mans lui-même, ajoutant à son importance historique. La vente aux enchères, organisée par Sotheby's en décembre, pourrait potentiellement voir la montre dépasser son estimation de 500 000 à 1 million de dollars, compte tenu des prix élevés atteints par des pièces similaires lors de ventes aux enchères précédentes.

