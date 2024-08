La journée incroyablement stressante que Uli Hoeneß a infamement condamnée

Bévues de Transferts à Gogo feront à nouveau sensation dans la communauté du football ce vendredi, mais tous les deals ne se finalisent pas sous la pression des délais. Nous avons compilé cinq bévues amusantes des fenêtres de transfert précédentes, y compris un fiasco de fax paniqué.

Eric Maxim Choupo-Moting: L'attaquant s'est retrouvé au centre de l'une des plus humiliantes bévues de transfert de la Bundesliga en 2010/11. Cologne et Hambourg étaient d'accord sur un transfert hivernal, les stylos avaient signé, mais un dysfonctionnement de fax a reporté le déménagement dans la ville cathédrale à la dernière minute. Le père de Choupo-Moting, Just, a expédié le contrat à Cologne juste avant le délai, mais les documents essentiels portant la signature du joueur sont arrivés 13 minutes trop tard.

Joao Palhinha: Le milieu de terrain rugueux avait déjà passé sa visite médicale avec le Bayern Munich, portait leur maillot pour les photos et avait été aperçu à Säbener Straße le jour du délai de transfert en août 2023. Les contrats et les frais de transfert étaient convenus, mais l'affaire s'est effondrée à la dernière minute. Fulham n'a pas pu trouver un remplaçant convenable à temps et a opté pour le garder. Heureusement, cela s'est avéré être une situation gagnant-gagnant à l'été suivant. Uli Hoeneß a exprimé son irritation après la première tentative ratée, déclarant : "À l'avenir, nous devrions éviter les drames de dernière minute le jour du délai de transfert, sauf en cas de circonstances extraordinaires," avant d'ajouter : "Nous riions autrefois de ce jour du délai de transfert !"

Kevin Großkreutz: Le champion du monde a dit adieu à Borussia Dortmund pour Galatasaray Istanbul pendant l'été 2015 mais a connu un fiasco de transfert. La FIFA a refusé le transfert en raison de signatures manquantes sur des documents cruciaux. Après des mois d'attente, Großkreutz est revenu en Allemagne sans jouer un seul match en Turquie, rejoignant VfB Stuttgart.

Isco: Berlin a plongé dans le chaos lorsque le milieu de terrain espagnol doué, champion de la Ligue des champions à cinq reprises, a cherché à rejoindre Union pendant l'hiver 2023. Il avait déjà passé sa visite médicale, mais l'affaire qui semblait conclue s'est transformée en farce à la dernière minute. Les deux parties se sont accusées mutuellement de l'effondrement.

Sekou Sanogo: Hambourg avait dans son viseur le défenseur polyvalent de Young Boys Bern en prêt avec une option d'achat pendant l'hiver 2016. Tous les termes étaient convenus, Sanogo avait passé sa visite médicale et il était déjà à Hambourg - mais le courriel décisif du club suisse est arrivé quatre minutes après le délai, rappelant étrangement l'incident de Choupo-Moting.

