La joueuse de tennis Sara Errani "dégoûtée" par l'augmentation de l'interdiction de dopage

Errani a été contrôlée positive au létrozole, un médicament interdit, en 2017

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) estime qu'il s'agit d'un médicament ingéré dans le cadre du traitement anticancéreux de sa mère.

Le TAS a porté l'interdiction de deux à dix mois à la suite d'appels.

L'AMA indique qu'il peut agir comme un stimulant hormonal et métabolique.

L'année dernière, Errani, qui a été classée quatrième joueuse mondiale, a été contrôlée positive au létrozole, une substance interdite utilisée par sa mère pour le traitement du cancer du sein.

Le Tribunal arbitral du sport a reconnu que des traces du médicament s'étaient retrouvées dans des aliments préparés pour un repas de famille, mais a déclaré dans un communiqué qu'Errani était toujours coupable d'un "léger degré de faute".

Aujourd'hui classée 72e, la joueuse de 31 ans estime que l'affaire a été traitée de manière honteuse.

"J'ai consacré ma vie à ce sport et je ne pense pas mériter tout cela", a posté le finaliste de Roland-Garros 2012 sur Twitter.

"Le TAS de Lausanne a confirmé, une fois de plus, qu'il s'agissait d'une ingestion par inadvertance, et qui plus est, d'une substance qui n'améliore pas les performances.

"J'ai déjà purgé sept mois. Entre la disqualification des résultats et la période d'inactivité, j'ai été obligé de repartir avec une position au classement de 280, et je suis remonté. Et maintenant, ils veulent ajouter une sanction supplémentaire de huit mois. Tout cela est totalement absurde !".

La décision fait suite à l'appel d'Errani contre l'interdiction initiale et les résultats annulés, alors que l'agence antidopage italienne avait demandé une suspension plus longue.

Selon l'Agence mondiale antidopage, le létrozole est un inhibiteur de l'aromatase qui peut agir comme un stimulant hormonal et métabolique en augmentant la concentration de testostérone.

Errani, qui a remporté cinq titres du Grand Chelem en double, n'est pas certaine d'avoir un avenir dans le tennis.

"Je ne sais pas si je pourrai trouver la force et l'envie de rejouer au tennis après tout cela", a-t-elle écrit.

La semaine dernière, Errani s'est retirée du Bol Open de Croatie après avoir atteint la demi-finale.

