La jeune fille se réjouit de son retour en tant que figurine de Playboy.

Stella Stegmann, élue "Playmate de l'année" en 2020, est la nouvelle "Bachelorette" et célèbre l'événement en posant à nouveau pour "Playboy". Si elle est une "Playgirl", elle conseille la prudence, car elle est la première bisexualité à participer à l'émission de RTL.

Grâce à sa popularité acquise l'an dernier dans "Too Hot to Handle" sur Netflix, être la star de la nouvelle saison de "Die Bachelorette", disponible en streaming sur RTL+, est une occasion en or pour la jeune femme de 27 ans. "J'étais ravie et vraiment heureuse !" confie-t-elle lors d'un entretien pour l'édition spéciale "Playboy" intitulée "Les plus belles 'Bachelorettes' et 'Bachelors'", qui sortira jeudi. Et bien sûr, elle n'a pas seulement discuté avec le magazine, mais s'est également déshabillée pour l'occasion.

Pourtant, concentrons-nous sur ce que Stegmann a à dire : "Je n'aurais jamais imaginé être 'Die Bachelorette'. C'est vraiment un rêve devenu réalité. J'ai été une grande fan depuis longtemps", souligne-t-elle.

Née à Francfort, Stegmann apporte une énergie fraîche à l'émission de RTL. "Je suis la première bisexualité à être 'Bachelorette' et je suis heureuse d'avoir ce rôle modèle", explique-t-elle sa décision de fréquenter à la fois des hommes et des femmes. "Je suis attirée par les deux sexes, il faut que ça clique", déclare Stegmann.

"C'est excitant, vous êtes sous les projecteurs", dit-elle de son rôle dans l'émission. "Et j'adore draguer ! Mais faire un choix n'est pas facile du tout", explique-t-elle. Il n'est pas facile non plus pour elle de recevoir le soutien de son entourage, Stegmann l'admet : "Ma mère est déjà critique quant à mes engagements. Mais elle a aussi dit qu'elle était vraiment fière. Si j'avais signé pour une émission complètement trash, ce serait différent."

Une émission trash sur RTL ? Jamais ! Et ainsi, Stegmann pourrait envisager de participer à des émissions comme "Ninja Warrior" ou "Let's Dance" à l'avenir. Elle aime également discuter de sujets sérieux sur son compte Instagram. "J'ai remarqué que la communication ouverte enrichit la vie, et j'espère pouvoir faire une différence en brisant les tabous. Des sujets comme la bisexualité doivent être discutés plus ouvertement. Beaucoup de gens ne comprennent toujours pas que c'est normal", explique-t-elle dans l'interview "Playboy".

Alors, quelle est la grande différence entre fréquenter des hommes et des femmes, selon Stegmann ? "J'ai plus d'expérience avec les hommes, c'est clair. Je sais comment draguer ou quoi faire au lit", avoue-t-elle. "Avec les femmes, c'est nouveau pour moi, et j'apprends à me connaître mieux", ajoute-t-elle, et confesse : "Au début, je suis complètement dépassée avec les femmes."

Bien qu'elle ait le même corps que ses homologues féminins, "chaque femme est différente, et ce que j'aime, l'autre femme

