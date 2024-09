La jeune équipe nationale allemande connaît des revers importants à la Coupe du monde

Oh la la, quel montagnes russes : l'équipe féminine allemande de football U-20 rate sa chance en demi-finale de la Coupe du monde, malgré une confortable avance de 2:0 bien entamée en prolongation. Le désespoir a continué lors de la séance de tirs au but, avec trois joueuses allemandes qui ont manqué leurs tentatives.

Des échos de désolation, semblables à ceux ressentis par le FC Bayern Munich lors de sa déception en Ligue des champions en '99 : l'équipe allemande U-20 a connu une défaite cuisante en Coupe du monde, cette fois en Colombie. Menant 2:0 jusqu'à tard en prolongation en quart de finale contre les États-Unis, sous la direction de l'entraîneur Kathrin Peter, l'équipe semblait promise à une place en demi-finale. Mais deux buts rapides et tardifs de Jordynn Dudley (90+8) et Allyson Sentnor (90+9) en prolongation ont changé la donne, et une séance de tirs au but haletante a vu les Allemands s'incliner 1:3. Le score était de 2:2 (2:2, 0:0) après la prolongation à Cali.

Tomke Schneider d'Eintracht Frankfurt a résumé la situation : "Pour l'instant, c'est juste du vide. Nous devrons rentrer chez nous d'abord, et puis je pense que ça va vraiment nous atteindre que notre rêve est terminé. Mais nous sommes toujours une bonne équipe, et nous devrions être fiers de nous-mêmes."

Après que Cora Zicai (61.) et Loreen Bender (90+2) aient marqué pour donner à l'Allemagne une forte avance, il semblait que l'équipe américaine serait confrontée à un match difficile. Mais les deux buts tardifs en prolongation ont égalisé le score, envoyant le match dans la redoutée séance de tirs au but. Jella Veit a marqué en premier, mais Paulina Platner a manqué, Vanessa Diehm a heurté le poteau, et Alara Sehitler a été arrêtée par la gardienne américaine Teagan Wy.

L'entraîneur Peter a résumé la situation : "C'est juste si amer. À la fin, l'équipe la plus chanceuse a gagné." La finale de la Coupe du monde aura lieu le 22 septembre à Bogota. Les Allemands avaient battu l'Argentine 5:1 en huitièmes de finale, tandis que les États-Unis s'étaient qualifiés pour les quarts de finale avec une victoire en prolongation de 3:2 contre le Mexique.

Malgré leur impressionnante performance, l'équipe féminine U-20 de la DFB a connu une défaite cruelle en quarts de finale de la Coupe du monde, s'inclinant aux tirs au but après un combat passionnant en prolongation contre les États-Unis. Les Allemands, menés par l'entraîneur Kathrin Peter, avaient une avance de 2:0, mais des buts tardifs de Jordynn Dudley et Allyson Sentnor ont forcé une séance de tirs au but haletante, que les Américains ont finalement gagnée.

Lire aussi: