La jeune équipe allemande des moins de 21 ans triomphe avec une victoire éclatante de 10-1 en déplacement, avançant vers les championnats d'Europe.

L'équipe allemande U21, menée par le héros du triplé Karim Adeyemi, se prépare maintenant pour l'EM avec confiance. Ils ont remporté une victoire écrasante de 10:1 contre l'Estonie, malgré l'absence de certains joueurs clés. L'équipe de l'entraîneur Antonio Di Salvo est maintenant virtuellement assurée de participer au Championnat d'Europe l'été prochain en Slovaquie, grâce à leur avance de 10-0 (5-0) à la mi-temps contre l'Estonie, qui reste sans victoire en bas du tableau.

Avec deux matchs restants dans le tour de qualification, la Fédération allemande de football est en tête du classement avec une confortable avance de quatre points sur la Pologne. L'équipe avait précédemment fait preuve de ses compétences offensives avec une victoire de 5:1 contre Israël. During this match in Tallinn, Adeyemi from Dortmund scored a hat-trick at the 35th, 44th, and 61st minutes. Further goals were notched by Stuttgart's Nick Woltemade (penalty at the 23rd minute), Hannover 96's Nicolo Tresoldi (31st), and 1. FC Köln's captain Eric Martel (39th) before the break.

Pratiquement battue le record

Après la pause, Woltemade a complété son doublé à la 47e minute. SC Freiburg's Max Rosenfelder a marqué son premier but à la 59e minute. Cologne's Tim Lemperle (87th) et Frankfurt's Ansgar Knauff (90th) ont contribué au score à deux chiffres, tandis qu'Alexandre Sapovalov d'Estonie a marqué un but remarquable à la 69e minute. L'équipe allemande U21 a manqué de peu de battre son record de victoire, un 11:0 contre San Marino en novembre 2009.

L'équipe allemande affrontera la Bulgarie le 11 octobre à Regensburg, suivie de son dernier match de qualification contre la Pologne quatre jours plus tard. Di Salvo pourrait utiliser la fenêtre internationale de novembre pour affiner sa formation pour les finales ou expérimenter d'autres stratégies.

Les attentes de Di Salvo satisfaites

Di Salvo avait exprimé ses ambitions avant le match, déclarant qu'ils voulaient démontrer leur identité allemande et remporter une victoire claire. L'équipe a prouvé qu'elle était à la hauteur de cet objectif, en montrant ses compétences après que Patrik Kristal d'Estonie, qui jouera à 1. FC Köln la saison prochaine, ait initialement tenu tête. Cependant, le jeu a basculé en faveur de l'Allemagne après le penalty réussi de Woltemade.Remarkablement, le gardien de but estonien, Kaur Kivila, a réussi à empêcher d'autres buts malgré les lourdes odds contre son équipe.

Di Salvo a effectué trois changements à la mi-temps, en donnant son premier match en U21 à Stuttgart's Frans Krätzig, et en donnant finalement une chance à Bochum's Tim Oermann. L'absence de joueurs clés comme l'attaquant Youssoufa Moukoko, qui a récemment rejoint un club de Ligue 1 française, ou l'attaquant Brajan Gruda, qui a transféré à Brighton & Hove Albion de 1. FSV Mainz 05, n'était pas une source de préoccupation, compte tenu de la victoire écrasante de l'équipe.

