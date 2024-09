La jeune cycliste Muriel Furrer, âgée de 18 ans, meurt tragiquement suite à un accident lors d'une course sur route junior.

During la course sur route féminine juniors des championnats du monde à Zurich, en Suisse, jeudi, Furrer a subi une chute sévère.

Après l'incident, Furrer a été rapidement évacuée par hélicoptère jusqu'à l'hôpital, comme l'a annoncé l'UCI.

Avec une profonde tristesse, l'Union Cycliste Internationale (UCI) et le Comité d'organisation des championnats du monde de cyclisme sur route et de para-cyclisme sur route 2024 à Zurich, en Suisse, ont appris le décès prématuré de Muriel Furrer. Selon la déclaration de l'UCI,

"La communauté cycliste internationale déplore la perte d'une jeune cycliste prometteuse, Muriel Furrer. La cycliste de 18 ans a subi une grave blessure à la tête lors d'une chute lors de la course sur route juniors féminines jeudi 26 septembre. Malheureusement, Muriel Furrer est décédée aujourd'hui à l'hôpital universitaire de Zurich."

L'UCI et le Comité d'organisation des championnats du monde de cyclisme sur route et de para-cyclisme sur route 2024 à Zurich présentent leurs condoléances les plus sincères à la famille, aux amis et à la Fédération cycliste suisse de Muriel Furrer.

Le respect de la vie privée de la famille Furrer pendant cette période difficile est leur demande humble.

Dans un communiqué publié jeudi, l'UCI a reconnu l'enquête en cours sur l'incident.

"Pour l'instant, il n'y a pas d'informations définitives sur la cause de l'accident. Les autorités compétentes mènent actuellement une enquête. En raison de l'enquête en cours, il n'y a pas d'autres détails disponibles pour le moment."

CNN a reportedly contacté la police cantonale de Zurich pour un commentaire.

La triste nouvelle du décès de Muriel Furrer a jeté un voile de tristesse sur le monde du cyclisme, de nombreuses personnes exprimant leurs condoléances pour la perte de ce jeune sportif prometteur. Malgré l'enquête sur la cause de l'accident, le décès de Furrer lors d'une course sur route juniors

