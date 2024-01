La Jamaïque entre dans l'histoire en battant le Panama pour sa première victoire en Coupe du monde féminine

Les Reggae Girlz ont connu un tournoi révolutionnaire : un match nul contre la France lors de leur premier match leur a permis de prendre leur premier point dans une Coupe du monde féminine et, soudain, elles peuvent sérieusement envisager d'atteindre les huitièmes de finale pour la première fois, grâce à cette victoire qui les place à égalité de points avec la France, leader du groupe.

La première mi-temps s'est déroulée sur un score nul et vierge, où l'enjeu historique pour les deux équipes - le Panama cherchait lui aussi à remporter sa première Coupe du monde - était palpable : la Jamaïque a tiré sur la barre transversale et le Panama a semblé se contenter de jouer en retrait.

A la 56e minute, Swaby reprend un corner et sa tête trouve le fond des filets, faisant ainsi la différence entre les deux équipes.

La Jamaïque affrontera le Brésil lors de son dernier match de la phase de groupes. L'attaquante vedette Khadija "Bunny" Shaw fera son retour dans l'équipe après avoir purgé une suspension d'un match pour avoir reçu un carton rouge lors du match nul contre la France.

Les Reggae Girlz ont pris l'avantage dans les premiers échanges à Perth, se frayant un chemin à travers un milieu de terrain encombré, mais elles n'ont pas réussi à trouver le fond des filets malgré une série de corners et de tentatives de but qui ont volé haut et à côté.

La tentative de Drew Spence, après une course fulgurante à la 33e minute, n'a trouvé que le filet latéral alors qu'elle cherchait à enrouler le ballon autour de la défense panaméenne, deux minutes avant que la puissante frappe de Vyan Sampson, depuis l'extérieur de la surface, ne soit repoussée par la gardienne panaméenne Yenith Bailey.

Pendant ce temps, les Panaméens s'efforçaient de rester dans le match, défiant de temps à autre la ligne arrière de la Jamaïque, tandis que la défense jamaïcaine s'efforçait de maintenir les Reggae Girlz à distance.

Mais la Jamaïque ne tarde pas à trouver le chemin des filets. Swaby donne l'avantage à son équipe, ce qui déclenche des célébrations sur le terrain.

Dans les arrêts de jeu, les Reggae Girlz ont bénéficié d'un penalty pour handball qui aurait pu sceller leur victoire, mais l'arbitre assistant vidéo (VAR) a annulé la décision, ce qui a provoqué une poussée tardive du Panama et une fin de match tendue, même si la Jamaïque s'est accrochée pour remporter une fameuse victoire.

Source: edition.cnn.com