La jalousie peut être maîtrisée

La jalousie est un signe d'alarme qui indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation. Reconnaître cela peut vous aider à travailler sur votre partenariat et même à le renforcer. Tout dépend de la manière dont vous gérez cette sensation inconfortable.

Ce n'est pas agréable et est souvent vue négativement dans la société : la jalousie. Cependant, ce sentiment n'est pas aussi mauvais qu'il y paraît. La jalousie peut servir de signal d'alarme pour les problèmes de relation. Apprendre à l'interpréter correctement peut même renforcer votre partenariat. "Dans ce sens, la forme plus légère de la jalousie a un côté positif", déclare le psychothérapeute berlinois et auteur Wolfgang Krüger.

Mais qu'est-ce que la jalousie ? Par exemple, une femme va à une fête avec son partenaire et engage une conversation animée avec un autre homme. Elle flirte avec lui. Le partenaire le remarque - et la jalousie s'installe. "Dans un tel cas, la jalousie peut être un signe d'alarme indiquant qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation", déclare Krüger. Idéalement, l'homme parle à sa partenaire de la situation, exprime ses sentiments et travaille avec elle pour améliorer la relation.

"Il y a de la jalousie au niveau de la peur normale de perdre un être cher", déclare Fiona Waltraud Berle, coach en développement de personnalité à Munich et Stuttgart. Autre exemple, admettons-en avec un potentiel de cliché, mais qui convient au sujet : un homme rentre chez lui et sa femme remarque des traces de rouge à lèvres sur son col. "Si elle réagit maintenant avec jalousie, c'est tout à fait normal", déclare Berle.

Cependant, la jalousie délirante est vraiment destructive. C'est le cas lorsque quelqu'un contrôle constamment l'autre, a peur pour la relation et ne peut plus travailler de manière autonome pour l'améliorer. "En fin de compte, la jalousie délirante est un trouble de la personnalité qui peut rendre l'autre personne très nerveuse", déclare Berle.

Expériences de lien anciennes

Mais d'où vient ce sentiment ? D'une part, il vient de l'enfance, comme beaucoup d'autres. "Quelqu'un s'est senti négligé et a dû vivre de l'instabilité dans les relations", déclare Krüger.

D'autre part, la jalousie est également liée au présent. La jalousie massive peut également être due à une estime de soi plus faible, à la dépendance envers le partenaire et à une capacité plus faible à réaliser ses propres projets de vie. "On est essentiellement trop concentré sur le partenaire dans tous les domaines et on perd son propre centre de vie", déclare Krüger.

Mais ça ne doit pas rester comme ça. Avec ces cinq conseils, vous pouvez prendre le contrôle de votre jalousie et renforcer votre partenariat.

Tournez-vous vers vous-même "Il faut d'abord entamer un processus d'auto-reconnaissance", conseille Berle. Analysez simplement la situation qui a déclenché la jalousie. Les deux partenaires peuvent se demander : Qu'est-ce qui manque vraiment dans ma relation ? Le partenaire jaloux explore ce qui le rend jaloux spécifiquement. Est-ce que l'homme avec qui ton partenaire parle est si intelligent, comme tu voudrais l'être ? Comme dans d'autres situations de la vie, il est toujours utile de s'accepter consciemment tel que l'on est.

Parlez ouvertement et honnêtement Bien sûr, les mots clairs sont importants. "Donc, ne laissez pas simplement la trace de rouge à lèvres sur le col de votre partenaire, mais demandez-lui ouvertement : Pourquoi trompes-tu, qu'est-ce qui manque ?" dit Berle. Si les positions sont claires, vous pouvez travailler ensemble sur la relation.

"Cependant, peu peut être fait au niveau de la relation avec la jalousie délirante", déclare Berle. Dans ce cas, la réalité du partenaire est si déformée que le problème ne peut être abordé qu'avec un traitement psychologique.

Devenez plus confiant en vous Les sentiments de jalousie occasionnels peuvent être surmontés en devenant plus confiant en soi. Krüger conseille : "Cela peut être réalisé en écrivant chaque soir ce que vous avez bien fait". Ainsi, vous prêtez plus attention à vos qualités positives et renforcez votre confiance en vous.

Entretenez des amitiés indépendantes Il est important de ne pas devenir trop dépendant de son partenaire et de ne pas centrer sa vie entirely sur lui. "Il est bénéfique d'avoir des amitiés plus indépendantes pour renforcer sa valeur personnelle", déclare Krüger.

Poursuivez des projets personnels Il est également crucial pour la valeur personnelle d'avoir ses propres amitiés et de poursuivre des projets personnels, indépendamment de son partenaire. Pourquoi ne pas apprendre à jouer du piano à l'âge adulte si cela vous intéresse ?

En général, de petites choses dans une relation aident également, comme se tenir la main, se traiter mutuellement avec respect et toujours donner un petit coup de pouce de confiance à son aimé qu'il a de bonnes intentions.

Le partenariat entre les deux individus pourrait bénéficier de l'examen des problèmes sous-jacents qui déclenchent la jalousie, comme le souligne le psychothérapeute berlinois Wolfgang Krüger. En s'engageant dans une communication ouverte et honnête sur leurs sentiments et en travaillant ensemble pour améliorer la relation, les partenaires peuvent potentiellement transformer même les formes plus légères de jalousie en une force de renforcement.

D'un autre côté, la jalousie délirante, qui se caractérise par un contrôle constant, la peur et l'incapacité à améliorer la relation de manière indépendante, peut être un symptôme d'un trouble de la personnalité plus profond. Dans de tels cas, un traitement psychologique professionnel peut être nécessaire pour traiter la cause profonde de la jalousie destructrice.

