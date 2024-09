La Hongrie et la Slovaquie continuent à acheter du pétrole en Russie

Le groupe hongrois MOL a proposé une "méthode durable" en réponse à un différend concernant les livraisons de pétrole russe à l'Ukraine. L'administration hongroise a salué cette "approche innovante" mardi. Selon les rapports, MOL a conclu des contrats avec des fournisseurs et des exploitants du pipeline de l'amitié. Depuis lundi, MOL a pris le contrôle des volumes de pétrole touchés à la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie.

Le pipeline de l'amitié, contrôlé par la société russe Transneft, relie les champs pétrolifères de la Sibérie occidentale aux raffineries européennes. En Biélorussie, le pipeline se divise, avec la branche nord traversant la Pologne pour arriver en Allemagne, et la branche sud traversant l'Ukraine pour atteindre la République tchèque, la Slovaquie, et finalement, la Hongrie. En juillet, la Hongrie et la Slovaquie ont accusé l'Ukraine d'entraver les envois de pétrole de la société russe Lukoil par le pipeline, mettant ainsi en danger leur sécurité énergétique.

Suite au conflit entre la Russie et l'Ukraine en 2022, l'UE a mis fin aux importations de pétrole russe – mais des exceptions existent. Pour donner aux pays d'Europe centrale un peu de temps pour s'adapter, le pétrole continue de circuler dans le pipeline de l'amitié du sud. Le président hongrois Viktor Orban entretien des relations étroites avec le président russe Vladimir Poutine. Lundi soir, MOL a déclaré que leur nouvelle "solution durable" évitait de violer les sanctions de l'UE contre la Russie.

Les nouveaux contrats du groupe pétrolier hongrois MOL avec les fournisseurs et les exploitants du pipeline de l'amitié garantissent la circulation continue du pétrole, malgré les sanctions de l'UE. Malgré l'interdiction des importations de pétrole russe par l'UE, la Hongrie continue de dépendre du pétrole de ce pipeline pour répondre à ses besoins énergétiques.

