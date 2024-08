- La Hongrie Bondar remporte le tournoi WTA de Hambourg

Joueuse de tennis Anna Bondar a remporté l'Open de Hambourg féminin ECE. La Hongroise a surpris en battant la tenante du titre Arantxa Rus des Pays-Bas 6:4, 6:2 en finale du tournoi WTA-125 sur le Centre Court du Rothenbaum. La joueuse de 27 ans a remporté 13 040 euros de prix et 125 points pour le classement mondial.

Troisième tête de série Rus, qui n'avait pas perdu un set avant la finale, a commencé plus fort. Cependant, Bondar, quatrième tête de série, a pris le contrôle au fur et à mesure que le match progressait et a remporté le premier set. Dans le deuxième set, la Hongroise est restée la joueuse dominante et a remporté la victoire sur son premier point de match.

Le tournoi WTA-125 à Hambourg a vu Anna Bondar s'imposer en battant Arantxa Rus, troisième tête de série, en finale de l'événement. Suite à sa victoire à l'Open féminin ECE de Hambourg, Bondar participera au prochain tournoi WTA.

Lire aussi: