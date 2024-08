- La Hesse s'appuie sur les centres de données

La ministre allemande des Affaires numériques, Kristina Sinemus (CDU), a appelé à la création de plus de centres de données en Hesse, notamment dans la région de Francfort. "Nous devons créer les conditions adéquates et poursuivre la promotion de l'extension des capacités existantes et la construction de nouveaux centres de données dans les années à venir", a-t-elle déclaré lors d'une visite au Digital Park Fechenheim dans la métropole du Main.

La Hesse est déjà l'un des endroits les plus attractifs et importants pour les centres de données en Europe et dans le monde, grâce à l'un des plus grands points d'échange internet du monde, DE-CIX. Avec des investissements annoncés et en cours par des entreprises privées de plusieurs milliards, ainsi qu'une partie importante de la capacité des centres de données en Allemagne, "nous sommes à la pointe du développement numérique en Hesse", a déclaré Sinemus. La zone de l'ancien Neckermann à l'est de Francfort est actuellement transformée en Digital Park Fechenheim, un campus avec onze centres de données. Francfort et la région du Rhin-Main sont déjà des régions dominantes pour les centres de données.

Les centres de données permettent la vie quotidienne numérique

"Seuls les centres de données permettent la vie quotidienne numérique de nombreux gens aujourd'hui", a déclaré Volker Ludwig de Digital Realty, une entreprise américaine spécialisée dans la gestion des centres de données. "Que ce soit les services de streaming, le commerce en ligne ou la gestion électronique des patients, les centres de données sont la colonne vertébrale de toute numérisation."

Ulrich Caspar, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Francfort, a souligné que "nous devons poursuivre de manière cohérente et audacieuse l'extension de l'infrastructure numérique de notre site économique". Cela est crucial pour la compétitivité de la région métropolitaine internationale. Francfort et la région du Rhin-Main sont le cœur numérique de l'Europe, et les industries gourmandes en données telles que la finance, les start-ups, l'industrie ou les industries créatives dépendent de la proximité des centres de données.**

En juillet, l'entreprise américaine Cyrus One a commencé la construction de son septième centre de données en Hesse, situé dans le district de Francfort de Griesheim. À Hanau, le géant d'Internet Google a ouvert un centre de données de cloud il y a à peine un an.

Le gouvernement allemand, reconnaissant l'importance des centres de données dans la vie quotidienne numérique, soutient l'extension des centres de données en Hesse, notamment à Francfort. Avec la construction de nouveaux centres de données et l'extension des capacités existantes, l'Allemagne vise à maintenir sa position de leader dans le développement numérique.

Compte tenu de la position de la Hesse en tant que lieu majeur pour les centres de données, le gouvernement allemand considère qu'il est crucial de continuer à attirer des investissements privés de plusieurs milliards pour maintenir cette position et soutenir la croissance des industries gourmandes en données.

Lire aussi: