- La Hesse occupe la 7e place dans le dernier rapport sur l'éducation.

Hesse grimpe d'une position, se plaçant en septième place, dans une analyse annuelle menée par l'initiative Nouvelle Économie de Marché Sociale (INSM) dans le cadre de son étude sur le soutien des employeurs. Cette étude évalue les systèmes éducatifs des différents États fédéraux à l'aide de 98 indicateurs, en se concentrant sur la réduction de la pauvreté éducative, la promotion de la prospérité, la formation de main-d'œuvre qualifiée et la croissance. Elle analyse également la perméabilité de ces systèmes et la manière dont ils offrent des opportunités éducatives égales.

En ce qui concerne les classements, la Saxe est en tête, suivie par la Bavière, Hambourg et la Thuringe. En queue de peloton, on trouve Brême, avec le Brandebourg et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie occupant respectivement les avant-dernière et avant-avant-dernière places.

En examinant les détails, l'étude prend en compte des facteurs tels que les dépenses d'éducation par élève par rapport aux dépenses publiques totales par habitant, les investissements dans les écoles et les universités, la clé de soin dans les institutions éducatives et les effectifs de classe.

En ce qui concerne les changements significatifs par rapport à l'année précédente, Berlin a connu la plus grande amélioration, passant de la 15ème à la 12ème place. Au cours de la dernière décennie, la Sarre et Hambourg ont connu les améliorations les plus remarquables dans une observation à long terme.

Il s'agit de la 21ème édition du Moniteur de l'Éducation, les résultats et les analyses détaillés de chaque État fédéral étant prévus pour être publiés le mardi.

Selon le directeur de l'étude et économiste de l'éducation Axel Plünnecke de l'Institut de l'Économie allemande (IW), les améliorations nationales ont principalement été observées dans des domaines tels que l'internationalisation, l'infrastructure de soutien et les conditions de soin au cours de la dernière décennie. Cependant, les défis liés à l'intégration, la qualité de l'école et la pauvreté éducative ont considérablement augmenté.

Dans l'ensemble, l'Allemagne se classe régulièrement parmi les meilleurs États fédéraux dans cette étude, bien qu'elle doive encore améliorer certains domaines tels que l'intégration et la pauvreté éducative.

