- La Hesse n'exige aucune modification en ce qui concerne les questions de citoyenneté au niveau national.

La proposition de politique en Rhénanie-du-Nord-Westphalie de divulguer régulièrement les nationalités des suspects dans les communiqués de presse rencontre principalement des réponses négatives en Hesse. Le ministre de l'Intérieur de la CDU, Roman Poseck, répond à une question de dpa à Wiesbaden en déclarant : "Pour l'instant, je ne vois pas la nécessité de modifier la stratégie en Hesse."

La police ne divulgue la nationalité d'un suspect que lorsque cela est crucial pour l'enquête criminelle ou qu'il y a un intérêt public significatif à le savoir.

"I trouve la méthode actuelle appropriée," affirme Poseck. "Elle concilie les besoins d'information du public et le droit à la vie privée de l'individu." Il précise que cela ne vise pas à dissimuler quoi que ce soit, et souligne que la nationalité est déjà révélée dans de nombreux cas actuels. "Pourtant, il existe également des crimes où la nationalité du suspect est de peu ou pas d'importance."

Le ministre de Hesse plaide pour une politique uniforme en Allemagne

À l'avenir, les autorités policières de Rhénanie-du-Nord-Westphalie prévoient de divulguer régulièrement les nationalités des suspects dans les communiqués de presse. Les lignes directrices pour les médias sont révisées dans ce but. En théorie, cette politique devrait s'appliquer à tous les crimes où le suspect a été clairement identifié. Le ministère de l'Intérieur de NRW a invoqué la transparence comme raison.

Poseck souligne la nécessité d'un débat factuel sur ces questions délicates. "Nous devrions évaluer soigneusement tous les arguments et éviter de prendre des décisions hâtives," conseille-t-il. "La cohérence en Allemagne est cruciale ; par conséquent, je crois que le dialogue entre le gouvernement fédéral et les États est important pour parvenir à un consensus."

Poseck : Le débat ne devrait pas porter sur des cas individuels

Le ministre de l'Intérieur a souligné la forte augmentation de la criminalité étrangère liée à l'immigration non contrôlée lors de la présentation des statistiques criminelles de la police de Hesse pour l'année 2023. "Il y a Certainly, there's space for political debate on crime trends and resulting political conclusions," he acknowledges. However, he expresses doubts about making this debate case-specific in the future.

Poseck warns against escalating the debate further. "The extreme right-wing political fringe is already trying to label and criminalize individuals with a migration background and refugees en masse," he adds. "We should be cautious not to provide more fuel for additional hate and animosity in political discourse and in our society."

The AfD parliamentary group urges the state government to adopt NRW's approach. The people of Hesse deserve more transparency regarding foreign crime, according to the spokeswoman for internal affairs, Sandra Weegels. "Mentionning the nationalities of suspects isn't discrimination, but an honest depiction of reality," she says.

On the other hand, Lisa Gnadl, the interior policy spokesperson for the SPD state parliament faction, expresses no need to modify the current strategy in Hesse. She believes that revealing the nationality of a suspect in every case won't help combat crime or enhance crime clarification. The rule of law investigates and judges criminal offenses regardless of the suspect's nationality or origin.

Vanessa Gronemann, the interior policy spokesperson for the Green state parliament faction, agrees. She maintains that a suspect's nationality is irrelevant in police investigations, as there's no connection between nationality and criminal offense. Moritz Promny, the interior policy spokesperson for the FDP state parliament faction, states: "The authorities should disclose a suspect's nationality to the media if there's a legitimate public interest." Transparency is established through meaningful crime statistics, which offer an overall perspective, not just individual cases. "Politically significant conclusions can also be drawn from this."

In contrast to the proposed approach in North Rhine-Westphalia, Poseck proposes maintaining the status quo in Hesse, stating that disclosing suspects' nationalities in every case isn't necessary.

