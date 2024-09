- La Hesse montre un optimisme prudent face aux discussions sur la migration

Le représentant de l'État fédéral à la réunion sur la migration d'aujourd'hui à Berlin, le ministre de l'Intérieur de Hesse Roman Poseck, a manifesté un optimisme prudent avant l'événement. "La majorité démocratique est sous pression pour agir", a déclaré le démocrate-chrétien. "Les propositions actuelles de la coalition du trafic lumineux ne sont pas suffisantes. Nous avons besoin d'un virage significatif en matière de politique migratoire. L'accent doit être mis sur la restriction de l'entrée des réfugiés."

Il est déjà trop tard, a-t-il argumenté, pour agir uniquement lorsque les réfugiés sont déjà en Allemagne. "Sinon, la charge de l'État et de la société ne changera pas", a déclaré Poseck.

Poseck a été surpris que le terme "frontière" soit absent des documents du gouvernement du trafic lumineux. Du point de vue de l'Union, plusieurs propositions visant à renforcer le contrôle des frontières et à limiter l'accès des réfugiés seront présentées lors des discussions à Berlin. "Je compte sur la capacité de la classe politique centrale à collaborer et à résoudre la question migratoire", a mentionné Poseck, "mais la coalition du trafic lumineux doit faire un pas aujourd'hui".

Poseck a également souligné que la Syrie, entre autres pays, devrait être considérée comme un pays d'origine sûr pour les expulsions. Selon une décision de la Cour administrative suprême de Münster, les réfugiés de Syrie n'ont plus besoin de "protection subsidiaire" en Allemagne depuis que la guerre civile a largement cessé dans de vastes parties du pays.

Le chef du gouvernement de Hesse Boris Rhein (CDU), président de la conférence des ministres-présidents, avait précédemment appelé à un changement de politique migratoire. Il a proposé des rejets aux frontières, plus de pays d'origine sûrs, des procédures d'asile dans des pays tiers, ainsi que la possibilité d'expulsion vers l'Afghanistan et la Syrie. La citoyenneté devrait être retirée aux criminels et aux individus dangereux, et les options d'expulsion et de détention devraient être étendues, a ajouté Rhein.

De nombreux ministres fédéraux participent à la réunion sur la migration d'aujourd'hui à Berlin, notamment la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD), la ministre de la Justice Marco Buschmann (FDP) et la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock (Verts) pour le gouvernement fédéral. Les États sont représentés par le ministre de l'Intérieur de Hesse Poseck pour l'Union, tandis que la Basse-Saxe représente le côté SPD.

