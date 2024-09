- La Hesse fait preuve d'un optimisme prudent en ce qui concerne les discussions sur la migration.

Les représentants fédéraux présents à la réunion sur la migration d'aujourd'hui à Berlin, dirigés par le ministre de l'Intérieur de Hesse, Roman Poseck, du parti chrétien-démocrate, expriment un optimisme mesuré mais soulignent également la nécessité d'agir. Poseck a déclaré : "Le centre démocratique est sous pression pour agir. Les propositions actuelles du gouvernement de la coalition du trafic lumineux sont insuffisantes. Nous avons besoin d'un véritable changement de politique migratoire, axé sur la limitation de l'accès des réfugiés."

Selon Poseck, il est trop tard pour aborder le problème une fois que les réfugiés ont déjà pénétré en Allemagne ; la charge pour l'État et la société reste inchangée. Il trouve intéressant que "le mot 'frontière'" soit absent des documents du parti de la coalition du trafic lumineux. Le côté de l'Union, a-t-il noté, présentera de nombreuses propositions lors des pourparlers de Berlin qui mettront l'accent au bon endroit, car elles réduisent considérablement les possibilités d'accès des réfugiés. Poseck espère que le pouvoir du centre politique pourra résoudre collectivement la question migratoire, mais il estime que la coalition du trafic lumineux devra agir aujourd'hui pour que cela se produise.

Par le passé, Poseck a également demandé une définition plus complète des pays sûrs pour les expulsions. Il a cité des exemples comme la Syrie et l'Afghanistan, qui ne sont actuellement pas considérés comme des pays sûrs mais pourraient nécessiter une réévaluation. Une décision de la Cour Administrative Supérieure de Münster indique que les réfugiés de Syrie n'ont plus besoin d'une protection supplémentaire en Allemagne, car la guerre civile a considérablement diminué dans de nombreuses parties du pays.

Récemment, le Premier ministre de Hesse, Boris Rhein (CDU), a exigé une transformation de la politique migratoire. De même, il a appelé aux expulsions aux frontières, à un nombre accru de pays sûrs pour l'asile et aux procédures d'asile dans des pays tiers. Rhein a ajouté : "Les expulsions doivent également être possibles vers l'Afghanistan et la Syrie. La citoyenneté doit être retirée aux criminels et aux potentiels délinquants, et les possibilités de détention et d'expulsion doivent être étendues."

Plusieurs ministres fédéraux, dont la ministre de l'Intérieur fédérale Nancy Faeser (SPD), la ministre de la Justice fédérale Marco Buschmann (FDP) et la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock (Les Verts), assisteront à la réunion sur les migrants à Berlin, représentant le gouvernement fédéral. Outre Poseck, les États seront représentés par le côté SPD, avec la Basse-Saxe en tête.

Poseck a suggéré qu'un changement de politique migratoire devrait se concentrer sur la limitation de l'accès des réfugiés, ce qui pourrait impliquer le renforcement des frontières ou l'extension de la liste des pays sûrs pour les expulsions. Dans certains cas, comme la Syrie et l'Afghanistan, une réévaluation de leur statut de sécurité peut être nécessaire. De plus, les prés

