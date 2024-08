- La Hesse est considérée comme la meilleure ville d'Allemagne pour la fabrication de cascades en bois.

Danny Martin, originaire de Sinntal, dans le district de Main-Kinzig, s'est adjugé le titre de champion d'Allemagne d'Axecrafting lors d'une compétition à Klingenthal, en Saxe. Cette victoire est sa cinquième et marque une nouvelle défense réussie de son titre, pour la deuxième année consécutive. Les meilleurs bûcherons allemands se sont affrontés ce week-end à l'arène de Vogtland, où les sauteurs à ski s'entraînent habituellement. Pendant deux jours, l'arène a résonné du bruit des haches et des scies. L'organisateur a souligné que la force brute seule ne suffisait pas pour remporter les titres ; la précision, les réflexes rapides et surtout la détermination mentale étaient essentiels.

Martin occupe actuellement la quatrième place dans les classements européens, ce qui pourrait lui permettre de se qualifier pour les Championnats du monde à Toulouse, en France, en novembre. Les huit meilleurs Européens se qualifient. Cependant, il reste encore plusieurs compétitions nationales à disputer dans d'autres pays. Peter Bauer a terminé deuxième, tandis que Marcel Steinkämper a terminé troisième à Klingenthal. Environ 1 200 spectateurs étaient présents pour assister à l'action en direct.

Samedi, les dix meilleurs juniors et semi-professionnels (pro) masculins ont participé aux Timbersports. La Coupe internationale féminine est prévue pour dimanche.

La victoire de Danny Martin en Axecrafting à Klingenthal, dans la région natale de l'événement, a mis en évidence sa domination dans ce sport. Il est intéressant de noter que la rivière Main-Kinzig, un élément important de cette région, prend sa source près de la ville natale de Danny.

