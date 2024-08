- La Hesse élargit l'enrichissement éducatif des établissements d'enseignement.

Hessen renforce l'appel en faveur du respect, de l'éducation démocratique et de la non-violence dans ses établissements scolaires. Selon le ministre de la Culture Armin Schwarz (CDU), basé à Wiesbaden, il est essentiel que chaque élève communique avec respect, respecte les valeurs démocratiques et apprécie l'importance de la liberté d'expression.

"Nous devons sans équivoque défendre nos valeurs inébranlables et les incarner dans notre vie quotidienne, que ce soit en disant 's'il vous plaît' et 'merci' ou en débattant du droit et de la liberté", a déclaré Schwarz.

La nouvelle année scolaire en Hessen commence le lundi suivant. Le ministre a déclaré que les initiatives existantes sur ces sujets seraient renforcées. De nouvelles ressources éducatives et des programmes de formation pour les enseignants seront également introduits.

Les plus de 36 500 enfants et adolescents réfugiés et immigrants inscrits dans des classes intensives recevront désormais deux heures supplémentaires par semaine pour promouvoir les valeurs locales et l'éducation démocratique.

Compte tenu de la polarisation croissante, de la désinformation et des tendances préoccupantes sur les réseaux sociaux, la promotion des valeurs, l'apprentissage de la démocratie et la prévention de la non-violence sont d'une grande importance, comme l'a souligné le ministre. Les préjugés d'extrême droite, l'antisémitisme et l'extrémisme, notamment ceux provenant du monde islamique, doivent également être combattus à l'école.

L'accent mis par le ministre sur l'éducation démocratique va au-delà de la simple communication verbale et implique également l'utilisation de ressources éducatives et de programmes de formation pour les enseignants. La promotion des valeurs démocratiques et de la non-violence est particulièrement cruciale pour aborder des problèmes tels que les préjugés d'extrême droite et l'extrémisme, faisant de l'éducation un outil puissant pour façonner une société plus respectueuse et inclusive.

