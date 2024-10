La Haye réévalue actuellement les enquêtes relatives à la gouvernance de Loukachenko

19:08 Russie renforce considérablement ses dépenses militairesLa Russie prévoit d'augmenter considérablement ses dépenses militaires pour financer davantage son conflit en cours. Selon la proposition de budget 2025 publiée sur le site du parlement russe, les dépenses de défense devraient augmenter d'environ 30 % pour atteindre environ 130 milliards d'euros. Des fonds sont également alloués à la sécurité intérieure et aux éléments de budget militaire classifiés liés à la guerre en Ukraine. Au total, la défense et la sécurité intérieure représentent environ 40 % du budget. Le plan doit encore être approuvé par le parlement et signé par le président Poutine. En 2024, les dépenses militaires avaient déjà augmenté de 70 % par rapport à l'année précédente. À titre de comparaison, l'Ukraine prévoit d'allouer environ 60 % de son budget à la défense et à la sécurité au cours de l'année suivante, avec un budget de la défense d'environ 48 milliards d'euros, soit environ un tiers de celui de la Russie.

18:23 États-Unis et Canada rencontrent des avions de chasse russes près de la zone de défense aérienne de l'AlaskaLe Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (Norad) des États-Unis et du Canada a rapporté une rencontre avec des avions de chasse russes dans la zone de défense aérienne de l'Alaska (ADIZ). Cette zone oblige les avions à se signaler. Lundi dernier, les avions russes sont entrés dans cette zone, qui diffère de l'espace aérien d'un État. Des avions de Norad ont réagi aux avions russes, comme l'a mentionné le général américain Gregory Guillot lors d'une conférence de presse. Guillot a également décrit le comportement de l'un des avions russes comme peu professionnel, représentant une menace pour tous les impliqués. En fin de juillet, Norad avait rapporté des rencontres similaires avec des avions russes et chinois dans la zone ADIZ de l'Alaska, les avions restant dans l'espace aérien international.

17:43 Le programme "Job Booster" montre des résultats prometteurs, selon ScholzLe programme dit "Job Booster" vise à aider les réfugiés qui prévoient de rester en Allemagne à trouver un emploi plus rapidement. Le chancelier Scholz a déjà célébré son succès, avec 266 000 Ukrainiens désormais employés en Allemagne, soit une augmentation de 71 000 par rapport à l'année précédente. De plus, 704 000 personnes originaires des principaux pays d'origine des demandeurs d'asile sont désormais employées, soit une augmentation de 71 000. Scholz attribue cette augmentation au programme Job Booster, lors d'un événement à la Chancellerie. Le ministre du Travail Heil souligne qu'environ 113 000 des 266 000 Ukrainiens sont employés dans des emplois sociaux assurés. Le programme, introduit il y a environ un an par le gouvernement fédéral, vise à renforcer l'aide des centres pour l'emploi.

17:06 Poutine met en priorité la "Nouvelle Russie"Dans un message vidéo, Poutine souligne que le devoir principal des autorités dans les territoires occupés par la Russie en Ukraine est de créer des conditions favorables à leur développement pour assurer la sécurité des personnes. "C'est notre priorité absolue", déclare-t-il, selon l'agence de presse d'État russe Tass. "Mais nous ne remettrons pas à plus tard la résolution des problèmes économiques et sociaux. Nous nous en occuperons maintenant." Il y a deux ans, Moscou a déclaré l'annexion de quatre régions en Ukraine. Poutine fait référence à ces régions comme la "Nouvelle Russie", bien que Moscou ne contrôle que des parties de celles-ci.

16:37 Kara-Mursa : la Russie a plus de prisonniers politiques qu'à l'époque soviétiqueLe militant de l'opposition Vladimir Kara-Mursa affirme qu'il y a plus de prisonniers politiques en Russie sous Poutine aujourd'hui qu'à la fin de l'ère soviétique. "Il y a plus de 1300 prisonniers politiques connus en Russie sous Poutine, bien plus qu'à la fin de l'ensemble de l'Union soviétique", déclare-t-il devant le Conseil de l'Europe à Strasbourg. Il condamne également le mensonge de la propagande de Poutine selon lequel tous les Russes soutiennent son régime et sa guerre, et appelle à des mesures pour libérer les dissidents détenus. Les autorités russes ont arrêté le critique du Kremlin en avril 2022 après qu'il a accusé la Russie de crimes de guerre contre l'Ukraine. Il a été condamné à 25 ans de prison en avril 2023, mais a été libéré plus tard dans le cadre d'un échange de prisonniers.

16:15 La Russie intensifie ses attaques nocturnesAvec les attaques de drones de la nuit précédente, il s'agit maintenant de 33 nuits consécutives où la Russie a attaqué l'Ukraine avec des drones et des missiles - la plus longue série jamais enregistrée. Selon l'armée de l'air ukrainienne, des explosions et des tirs de mitrailleuse ont été entendus dans la nuit à Kyiv. La défense aérienne a combattu l'attaque de drones pendant environ cinq heures. Aucun décès n'est à déplorer.

15:41 Le Kremlin assouplit son ton sur l'utilisation des armes nucléairesLe Kremlin modifie le seuil d'utilisation potentielle d'armes nucléaires après des changements dans la doctrine nucléaire russe ayant suscité la controverse. Le porte-parole du Kremlin Peskov déclare que les conflits dans la guerre en Ukraine ne devraient pas toujours être considérés comme provoquant une réaction nucléaire de la Russie. Il a été interrogé sur les 125 drones ukrainiens prétendument abattus par la défense aérienne russe dimanche, ce qui pourrait potentiellement déclencher une réponse nucléaire selon la nouvelle doctrine. "Des décisions ont été prises, elles seront consignées en conséquence. Mais l'opération militaire se poursuit sans avoir constamment à établir des liens", déclare-t-il. La semaine dernière, le président Poutine a annoncé des règles élargies pour l'utilisation possible d'armes nucléaires, y compris en réaction à des attaques aériennes sur son territoire ou à des attaques par un pays non armé de l'arme nucléaire soutenu par des puissances nucléaires.

15:15 Baerbock : la désinformation russe cible particulièrement les jeunesLa ministre fédérale des Affaires étrangères Annalena Baerbock met en garde contre la désinformation et les tentatives d'ingérence électorale, en particulier de la part de la Russie. "L'influence des campagnes de désinformation est importante", déclare Baerbock lors du Congrès de l'Avenir Vert à Berlin. Il y a "un système délibéré" qui cible particulièrement les jeunes électeurs. Les femmes sont particulièrement vulnérables aux discours de haine et aux fausses nouvelles. La politicienne verte fait également référence à des algorithmes sur certains réseaux sociaux qui amplifient délibérément la haine et l'incitation. "Si nous n'abordons pas cette question, nous n'aurons aucune défense contre ces fausses nouvelles", met-elle en garde.

15:01 La Russie renforce son financement, silence sur le budget de la guerreLe gouvernement russe présente son budget proposé pour 2025 au Parlement russe, indiquant une augmentation significative des dépenses fédérales à environ 400 milliards d'euros pour l'année prochaine, soit une augmentation d'environ 12 % par rapport à 2024. Cependant, aucun détail n'est donné sur les dépenses du secteur de la défense. Le ministère des Finances se contente de mentionner que des fonds importants seront affectés à l'armement de l'armée, à l'indemnisation des troupes et au renforcement des entreprises du secteur militaro-industriel.

14:24 Un juge russe inflige une peine de prison à vie à l'agresseur du writer russe patrioteAu cours du procès de l'agression contre l'écrivain russe patriote, Sachar Prilepin, le tribunal impose une peine de prison à vie. Le coupable vient de la région de Donetsk dans l'est de l'Ukraine et a prétendument combattu avec les séparatistes pro-russes. Prilepin est un défenseur vocal de l'implication militaire de la Russie en Ukraine et a été blessé dans une attaque à la bombe dans la région de Nijni Nowgorod en mai 2023, ce qui a entraîné la mort de son chauffeur.

13:51 La Russie se prépare à incorporer 133 000 soldats cet automneD'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année, la Russie prévoit de recruter 133 000 personnes pour le service militaire, selon les médias ukrainiens. Après que Putin ait prétendument signé un décret, cette campagne de conscription d'automne est en cours. Les cibles sont les jeunes hommes âgés de 18 à 30 ans, non éligibles au service de réserve. En retour, les soldats qui terminent leur service de conscription sont exemptés de tout service militaire supplémentaire.

13:14 L'Ukraine signale des pertes humaines suite aux attaques de drones russesDes attaques de drones russes ont fait un mort et plusieurs blessés en Ukraine, selon les rapports. À Kupjansk, dans la région de Kharkiv, un homme est décédé, et à Kherson, trois résidents âgés de 53 à 72 ans ont été blessés, selon les sources ukrainiennes citant les officiels locaux.

12:36 La Russie déclare avoir capturé un autre village dans la région de DonetskLes troupes russes ont prétendument revendiqué une nouvelle avancée territoriale en Ukraine de l'Est. Selon le ministère russe de la Défense, elles ont "libéré avec succès" Nelepowka, en utilisant son nom russe pour Nelipiwka dans la région de Donetsk - une zone que l'Ukraine avait précédemment gagnée. L'armée russe pousse vers l'est contre des forces ukrainiennes plus faibles depuis plusieurs mois maintenant. Nelipiwka se trouve à environ 5 km de Torez, actuellement sous contrôle ukrainien, mais sous des attaques russes constantes depuis des semaines. Les forces russes avancent également lentement vers la ville stratégiquement importante de Pokrovsk.

11:55 La résistance souterraine affirme avoir fait exploser une ligne de ravitaillement russeLe mouvement de résistance armée, Atesh, affirme avoir réussi à faire exploser la ligne de chemin de fer utilisée par les troupes russes pour transporter du matériel et des munitions vers la ligne de front dans la région russe de Kursk. L'agence de presse ukrainienne Ukrinform cite un message correspondant sur Telegram, qui reflète la coalition d'Ukrainiens, de Tatars de Crimée et de dissidents russes opposés à la guerre, qui a été formée sur la péninsule de Crimée il y a deux ans.

11:26 Munz : les Russes sceptiques face à la croisade anti-corruptionDans le budget russe proposé pour l'année prochaine, 40 % est réservé au secteur de la défense. Simultanément, une campagne anti-corruption a été entreprise dans le ministère responsable depuis la mort de l'adjoint de Putin, Yevgeni Prigoshin. Cependant, cette initiative est accueillie avec scepticisme par les citoyens russes, selon le journaliste de ntv Rainer Munz à Moscou.

11:01 Un homme américain risque la prison pour avoir combattu en UkraineLe citoyen américain Stephen Hubbard avoue le chef d'accusation de mercenariat devant un tribunal russe. Selon les médias d'État russes, il a reçu de l'argent pour aider l'Ukraine contre la Russie, risquant potentially 7 à 15 ans de prison s'il est reconnu coupable.

10:20 Kyiv victime d'attaques de drones, avec incendie de bâtiment et dommages importantsUne importante attaque de drones sur Kyiv pendant la nuit a entraîné un incendie de bâtiment et des dommages dans la région, selon les autorités locales rapportées sur le portail Ukrainska Pravda. Heureusement, il n'y a eu aucun décès, bien que les débris des drones abattus aient causé des problèmes supplémentaires dans cinq districts de la ville. Tous les drones ont prétendument été abattus, selon les officiels ukrainiens.

09:36 Poutine promet d'atteindre "tous les objectifs fixés" en UkraineLe président russe Poutine réaffirme son engagement dans le conflit avec l'Ukraine. "Tous nos objectifs fixés seront atteints", a-t-il déclaré dans un message vidéo marquant le deuxième anniversaire de l'annexion prétendument réalisée par la Russie de quatre régions en Ukraine. Poutine reste convaincu que les dirigeants ukrainiens sont des néo-nazis et que la Russie défend la population russophone - une action motivée par le désir des "élites occidentales" de transformer l'Ukraine en "colonie, poste militaire avec la Russie comme cible".

08:46 L'Ukraine déplace son commandant de la défense de WuhledarLe colonel Ivan Winnik, commandant de la 72e brigade mécanisée séparée de l'Ukraine défendant Wuhledar, une ville très disputée dans le Donbass, a été transféré en raison d'une promotion et d'un partage de connaissances. Un remplaçant n'a pas encore été annoncé. Winnik a efficacement dirigé les efforts de défense de la brigade de Wuhledar pendant plus de deux ans. Les experts militaires ukrainiens ont exprimé leur inquiétude quant à la possibilité que les unités russes capturent bientôt la petite ville dans le secteur sud du Donbass.

Un incendie s'est déclaré dans une installation cruciale dans le district de Bashtanka de la région de Mykolaiv après une attaque de drone russe, selon Ukrainska Pravda, se basant sur la déclaration du chef de l'administration militaire régionale. Cependant, l'installation particulière n'a pas été identifiée.

07:24: Kyiv triomphe sur l'invasion nocturne

22:44: Russie : Transferts de prisonniers vers les fronts

La Russie aurait adopté une loi exonérant les autorités de toute responsabilité pénale si des individus acceptent un contrat militaire avec le ministère de la Défense. Des prisonniers des provinces de Bryansk, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, de la République de Komi, de la région d'Altai et de la Crimée annexée ont été invités à saisir cette opportunité, selon les médias d'opposition russes, rapporté par l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW) basé à Washington.

22:13: Zelensky dénonce 100 bombes guidées par jour

Depuis le début de son agression, la Russie attaque l'Ukraine avec environ 100 bombes guidées par jour, larguées directement depuis des avions, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une adresse vidéo. Récemment, les Russes ont blessé 14 personnes lors d'une attaque à l'usine de Saporizhzhia. Des bombes guidées ont également été utilisées dans les villes de Kharkiv, Donetsk et Sumy. Selon Zelensky, "c'est la terreur régulière de la Russie", rappelant à tous les partenaires internationaux de l'Ukraine que le pays a besoin de capacités supplémentaires de frappe de longue portée, de défense aérienne renforcée et de sanctions accrues contre la Russie.

21:43: Le quartier général ukrainien s'inquiète de Wuhledar

Des attaques russes contre les lignes de défense ukrainiennes sont signalées autour de Donbass. Treize attaques ont été repoussées à Pokrovsk, et dix-sept avancées de troupes russes ont été bloquées à Kurachove, selon le quartier général ukrainien. Des combats plus intenses sont signalés près de Wuhledar, où les experts militaires ukrainiens s'inquiètent que cette petite ville du secteur sud de Donbass pourrait bientôt tomber sous le contrôle des unités russes.

20:46: Kyiv cible de multiples attaques de drones

Kyiv, la capitale ukrainienne, a été à nouveau cible d'attaques de drones russes pendant la nuit. Selon l'armée ukrainienne, les forces de défense aérienne ont été engagées pendant des heures pour repousser les attaques. Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a annoncé sur Telegram la présence de plusieurs drones ennemis autour et au-dessus de la capitale. Les témoins ont rapporté de multiples explosions à Kyiv, indiquant que les systèmes de défense aérienne étaient en action pour abattre des cibles aériennes. Il n'y a pas encore de confirmation des dommages ou des pertes humaines suite aux dernières attaques. Des alertes aériennes ont été mises en place à Kyiv, dans ses environs et dans toute l'Ukraine orientale depuis environ 1h du matin, heure locale. L'armée de l'air ukrainienne a précédemment rapporté plusieurs groupes d'attaques de drones russes sur Kyiv et l'ouest de l'Ukraine. De plus, un lancement de plusieurs bombes guidées depuis des zones ukrainiennes sous contrôle russe a eu lieu aux alentours de 4h40 du matin, heure locale, a annoncé l'armée.

19:45: Commission de Helsinki appelle à un changement de politique américaine envers la Russie

La Commission de Helsinki, bipartisane, appelle les États-Unis à abandonner leur approche post-guerre froide envers la Russie et à la considérer comme une menace persistante pour la sécurité mondiale. Selon le journal "The Hill", la commission recommande aux États-Unis de réévaluer leur approche de la Russie, comme ils l'ont fait avec la Chine. Ces propositions contredisent les engagements de l'administration Biden envers l'Ukraine et s'opposent aux vues de Donald Trump et de ses alliés au Congrès, qui estiment que les États-Unis dépensent trop pour la sécurité européenne. Trump prône des négociations directes entre l'Ukraine et la Russie, mais le président de la Commission de Helsinki, le républicain Joe Wilson, est sceptique quant à la possibilité d'un règlement avec le président russe Vladimir Poutine.

18:49: Russie attaque Kyiv avec des drones

Selon l'armée ukrainienne, Kyiv est cible d'attaques de drones russes. Les forces de défense aérienne sont déployées pour contrer les attaques. Les témoins ont rapporté de multiples explosions et des cibles aériennes touchées, indiquant l'utilisation de systèmes de défense aérienne à Kyiv. En plus de Kyiv et de sa région environnante, des alertes aériennes sont actuellement en vigueur dans toute l'Ukraine orientale.

17:40: Campagne électorale moldave : un ministre met en garde contre les "voleurs"

Un ministre du gouvernement a exhorté les Moldaves à éviter les "voleurs, migrants et arrivistes" après qu'un businessman pro-russe en exil ait promis de payer les électeurs s'ils rejetaient l'adhésion à l'Union européenne lors d'un référendum. L'appel du ministre de l'Infrastructure Andrei Spinu met en évidence le chaos croissant dans la campagne présidentielle du 20 octobre, où la

23:15 Zelenskyy met en doute les menaces nucléaires de Poutine : "Il chérit sa vie"Dans une interview accordée à Fox News, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a exprimé un certain scepticisme quant aux menaces nucléaires persistantes du président russe Vladimir Poutine. Selon Zelenskyy, Poutine chérit sa vie et est donc peu susceptible d'utiliser des armes nucléaires en raison des conséquences redoutées. "Nous ne pouvons pas comprendre pleinement ses motivations", a admis Zelenskyy. "Il pourrait potentiellement utiliser des armes nucléaires contre n'importe quel pays, à n'importe quel moment - ou pas. Mais je n'y compterais pas."

22:10 La position du FPÖ sur la guerre en Ukraine et la RussieÀ la suite des élections parlementaires autrichiennes, le paysage politique a connu des changements significatifs. Le parti d'extrême droite FPÖ se réjouit d'une victoire historique, ayant remporté selon les projections 28,7 % des voix. Malgré la guerre en Ukraine en cours, le parti adopte une position plutôt bienveillante envers la Russie et ne voit pas d'inconvénient à la dépendance de l'Autriche au gaz russe. En 2018, le contrat de gaz entre Vienne et Moscou a été prolongé jusqu'en 2040, obligeant l'Autriche à acheter de grandes quantités de gaz naturel, même en cas de pénuries de gaz, et ce, quel que soit le prix. De janvier à mai 2024, plus de 90 % des importations de gaz de l'Autriche provenaient de Russie.

21:37 Le Premier ministre russe se rend à TéhéranLe Premier ministre russe Mikhail Mishustin se rend à Téhéran pour une réunion avec le président iranien Massoud Peseschkian alors que les tensions au Moyen-Orient continuent de s'intensifier. La conférence aura lieu lundi, comme l'a annoncé le gouvernement russe. En plus de rencontrer le vice-président iranien Mohammad Resa Aref, Mishustin discutera "de l'ensemble de la coopération russo-iranienne dans les domaines du commerce, de l'économie, de la culture et de l'aide humanitaire" à Téhéran. L'Occident accuse l'Iran de fournir des drones et des missiles à la Russie pour ses opérations militaires en Ukraine, mais Téhéran a fermement nié ces allégations.

Le conflit ukrainien continue de mettre à rude épreuve le budget russe, avec une augmentation prévisible des dépenses militaires. À l'inverse, l'Ukraine prévoit d'allouer une plus grande part de son budget à la défense et à la sécurité en réponse.

Les avions militaires russes ont à nouveau croisé la route d'avions américains et canadiens près de la zone d'identification de la défense aérienne de l'Alaska, ce qui pourrait attiser les tensions entre les deux nations.

