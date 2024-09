La Haye cherche à se détacher du cadre de l'UE en matière d'asile.

Décembre 2023 a vu l'Europe assister à un accord de réforme du système d'asile de l'UE, dans lequel les Pays-Bas ont participé. Cependant, le nouveau gouvernement de droite estime que cette réforme est insuffisante et souhaite reprendre le contrôle de ses politiques d'asile. En conséquence, La Haye a demandé une exemption des réglementations de l'UE.

La ministre de la Migration, Marjolein Faber, a annoncé cette décision sur une plateforme en ligne X, en déclarant : "Nous devons récupérer le contrôle de nos politiques d'asile." Le parti au pouvoir, qui est en place depuis juillet et est dirigé par le parti nationaliste PVV de Geert Wilders, est également un parti populiste de droite et cherche à déclarer une urgence nationale en matière d'asile. Cela leur donnerait l'autorité de procéder à des contrôles sans l'approbation du Parlement, Faber étant également membre du PVV.

Cette approche s'écarte du principe traditionnel de l'UE, où les gouvernements respectent les décisions de leurs prédécesseurs. Même avant ce changement, les Pays-Bas, sous une administration différente, ont approuvé la transformation du système d'asile de l'UE en décembre 2023. Compte tenu de cela, la Commission de l'UE et les autres partenaires de l'UE pourraient considérer les intentions du gouvernement néerlandais avec scepticisme, car la plupart des exemptions nationales des décisions collectives peuvent poser un risque pour la stabilité de l'UE. La Danemark, par exemple, a opté pour certaines matières, y compris la justice et les affaires intérieures, dans sa participation à l'UE ; however, ces décisions ont été prises lors de son processus d'entrée dans l'UE.

Les données de l'UE montrent que, en 2022, les Pays-Bas ont enregistré deux premières demandes d'asile pour chaque 1 000 habitants, ce qui correspond étroitement à la moyenne de l'UE. Dix États membres de l'UE dépassent ce pourcentage. Après avoir réduit plusieurs fois son budget, le seul centre d'enregistrement de demandeurs d'asile aux Pays-Bas est surchargé, contraignant de nombreuses personnes à dormir à la rue.

Le gouvernement néerlandais, dirigé par le parti nationaliste PVV, a demandé une exemption des réglementations d'asile de l'UE pour réaffirmer son contrôle sur ses politiques à La Haye. Si cette demande est accordée, cela pourrait conduire à une urgence nationale en matière d'asile, permettant à l'administration de procéder à des contrôles sans l'approbation du Parlement.

Lire aussi: