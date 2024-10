La Haute Cour reprend ses activités, en se concentrant sur les bouleversements potentiels après les procédures électorales.

Dehors des 40 cas que la Cour suprême a choisis de débattre jusqu'à présent, seuls quelques-uns ressemblent aux débats politiques intenses qui animaient autrefois sa salle d'audience. Pour l'instant, cette sélection pourrait permettre aux juges de rester à l'écart des controverses. Cependant, les indices suggèrent que cette sérénité pourrait être de courte durée.

Un différend électoral potentiel entre la Vice-présidente Kamala Harris et l'ancien Président Donald Trump pourrait entraîner la majorité conservatrice de 6-3 dans un tourbillon politique à un moment où la confiance dans la Cour est à son plus bas. Un nouveau président pourrait modifier les cas déjà en cours de revue. De plus, Trump est sur le point de réapparaître devant la Cour suprême dans les semaines à venir, dans le but de clarifier l'immunité étendue que la Cour lui a accordée en juillet.

Les juges se réuniront lundi pour leurs premières audiences orales de la nouvelle saison, qui se prolongera jusqu'à l'été prochain.

Dans l'état actuel des choses, on a l'impression que la Cour se tient à l'écart, attendant toute explosion potentielle liée à l'élection, selon Carter Phillips, vétéran de la litige devant la Cour suprême. "Il n'y a pas beaucoup de cas et très peu de cas importants", a-t-il déclaré.

Armes à feu et contenu pour adultes domineront la Cour suprême

Mardi, la Cour débattra l'un de ses principaux litiges en suspens. Les groupes qui défendent les armes à feu et les fabricants contestent une réglementation de l'administration Biden concernant les armes introuvables, appelées "ghost guns". Il s'agit de kits à monter soi-même qui permettent aux individus de fabriquer des armes à feu sans aucune trace.

Bien que significatif - ces armes sont récupérées sur les scènes de crime - le procès ne porte pas sur les préoccupations du deuxième amendement. Au lieu de cela, il porte sur le fait de savoir si le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives a dépassé ses pouvoirs en considérant les kits comme des armes à feu réglementées en 2022.

Un tribunal d'appel de Louisiane a jugé l'année dernière que l'ATF avait outrepassé ses compétences, et l'administration Biden a contesté cette décision en février.

D'ici la fin de l'année ou début prochain, la Cour entendra les arguments dans un litige portant sur le premier amendement de l'industrie de la pornographie adulte contestant une loi du Texas obligeant les sites Web pour adultes à vérifier l'âge de leurs utilisateurs.

Vendredi, la Cour a ajouté 13 cas supplémentaires à son rôle, malgré son silence sur les principaux cas portant sur la religion et l'avortement. Les juges ont accepté de statuer sur le fait de savoir si une loi fédérale empêche le Mexique de poursuivre les distributeurs d'armes pour avoir prétendument aidé les cartels de la drogue. Ils ont également pris en charge un cas d'une femme hétérosexuelle qui affirme avoir fait face à une discrimination en milieu de travail en raison de son patron gay.

Cette saison relativement discrète contraste avec les années précédentes, au cours desquelles la majorité conservatrice a renversé Roe v. Wade, étendu les droits du deuxième amendement, mis fin à l'action positive dans les admissions universitaires et - plus tôt cette année - a accordé à Trump une immunité étendue.

Le rapide glissement vers la droite, combiné à une série de controverses éthiques, semble avoir des conséquences. Un sondage publié par le Center for the Study of the Supreme Court a révélé que 56 % des Américains désapprouvent la Cour suprême. Entre-temps, les juges font face à une autre fuite embarrassante cet été, avec le New York Times rapportant sur des mémos internes montrant comment le juge en chef John Roberts et plusieurs de ses collègues ont considéré les revendications d'immunité de Trump.

Cette brèche inhabituelle s'est produite plusieurs mois après une apparition prématurée d'un avis majoritaire sur l'avortement sur le site Web de la Cour et deux ans après la divulgation d'un projet d'avis annulant Roe.

"Il y a quelque chose qui ne va pas", a déclaré Lisa Blatt, qui plaide souvent devant les juges.

Roberts fait face à la pression électorale

Confronté à ces pressions, Roberts et ses collègues pourraient préférer éviter de se retrouver impliqués dans des litiges électoraux controversés cette année.

Vingt-quatre ans plus tôt, une Cour différente dirigée par le juge en chef William Rehnquist a rendu une décision hâtive de 5-4 dans l'affaire Bush v. Gore, décidant ainsi de manière effective l'élection présidentielle pour l'ancien président George W. Bush.

La juge en chef Sandra Day O'Connor, qui a joué un rôle déterminant dans cette décision, a plus tard exprimé ses regrets quant à l'implication de la Cour.

"Cette Cour doit réaliser que sa légitimité institutionnelle a été mise en cause", a déclaré David Cole, directeur juridique national de l'ACLU, lors d'un récent panel organisé par la Georgetown Law. "Pour qu'elle intervienne dans une élection serrée et rende un verdict basé sur des lignes partisanes pour déterminer le président serait désastreux."

Les avocats républicains et démocrates ont déjà déposé plusieurs poursuites préélectorales, certaines pourraient être utilisées pour contester le résultat de l'élection de novembre. Cependant, il est également possible qu'un cas électoral significatif qui atteint la Cour suprême le mois prochain le fasse rapidement et sans avertissement préalable.

"Il est difficile de prévoir combien de litiges électoraux il y aura ou quelle forme ils prendront", a déclaré Kannon Shanmugam, un avocat qui a plaidé devant la Cour suprême dans plusieurs dizaines de cas. "À ce stade en 2000, personne n'avait prévu Bush v. Gore."

Une succession de controverses juridiques de haut niveau continuera de passer par les tribunaux fédéraux même après l'investiture du prochain président. Les nouvelles administrations utilisent souvent l'action exécutive pour mettre en œuvre rapidement des changements de politique

Le Tribunal suprême est intervenu dans l'élection à venir dans plusieurs affaires urgentes, dont deux portaient sur des candidats indépendants cherchant une place sur les bulletins de vote présidentiels au niveau de l'État. Dans une décision remarquée en août, le tribunal a interdit une partie des exigences d'identification des électeurs de l'Arizona, mais a maintenu l'obligation pour les électeurs potentiels de fournir une documentation de leur citoyenneté avant de s'inscrire pour voter sur un formulaire d'inscription de l'État.

During an interview with CBS News in August, Justice Ketanji Brown Jackson expressed a serene smile when asked about being ready for the election turning into an issue for the Supreme Court.

"As ready as anyone can be," she responded.

