La Haute Cour rejette la requête pour placer Jill Stein sur la liste des candidats à la présidentielle du Nevada.

Le parti Vert, ayant un avocat de l'administration de l'ex-président Donald Trump, a affirmé que ses candidats avaient été illégalement retirés du scrutin du Nevada. Cela était dû au fait que les travailleurs de sa campagne avaient utilisé le formulaire incorrect pour recueillir les signatures nécessaires pour assurer la place de Stein sur le scrutin.

Cependant, les autorités électorales du Nevada ont déclaré cette semaine qu'il était trop tard pour modifier les bulletins de vote pour l'élection de novembre. La loi fédérale exigeait que les bulletins de vote pour les électeurs militaires et à l'étranger soient envoyés samedi. Le parti démocrate de l'État a plaidé devant la Cour suprême que si la demande du parti vert était acceptée, cela introduirait de la confusion et de l'incertitude dans la procédure électorale du Nevada.

Le parti démocrate de l'État du Nevada a déposé une plainte contre le parti vert pour maintenir Stein hors du scrutin, mettant en évidence l'influence des candidats tiers dans les États indécis. Les sondages indiquent une course serrée entre Trump et la vice-présidente Kamala Harris au Nevada.

Jay Sekulow, ancien membre de l'équipe juridique personnelle de Trump, a représenté le parti vert.

La Cour suprême a décliné la demande du parti vert avec une réponse concise, sans opposition enregistrée.

Au tribunal inférieur de l'État, le parti vert a réussi. Cependant, la Cour suprême du Nevada a jugé ce mois-ci que Stein ne devait pas être inclus sur le scrutin, en déclarant que le parti vert n'avait pas respecté les réglementations nécessaires pour faire figurer Stein sur le scrutin.

La Cour suprême du Nevada a mentionné dans sa décision qu'une erreur regrettable s'était produite lorsque le bureau du secrétaire d'État avait fourni au parti vert le formulaire incorrect pour le processus de collecte de signatures.

Malgré le fait que le parti Vert avait un avocat ayant des liens avec l'administration de l'ex-président Trump, la tourmente politique entourant le retrait de Stein du scrutin du Nevada a persisté. La course serrée entre Trump et la vice-présidente Kamala Harris au Nevada souligne l'importance de la politique et des candidats tiers dans les États indécis.

