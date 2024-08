La Haute Cour empêche certaines preuves de citoyenneté pour le scrutin de novembre en Arizona.

Le corps judiciaire a maintenu en place un obstacle à une partie de la législation qui obligeait les électeurs à attester de leur citoyenneté américaine pour participer au processus électoral de cette année. D'un autre côté, ils ont permis la mise en œuvre d'autres réglementations de preuve de citoyenneté dans l'État, rendant ainsi plus difficile pour les individus de s'inscrire aux événements de vote locaux et étatiques. La vérification de la citoyenneté sera essentielle pour les nouveaux électeurs inscrits remplissant un formulaire d'inscription à l'État pour voter.

La décision a été annoncée dans un décret bref sans fournir de détails, une pratique courante pour les appels urgents.

Trois juges conservateurs – Thomas, Alito et Gorsuch – ont exprimé leur soutien à la mise en œuvre d'une gamme plus large des exigences de preuve de citoyenneté de l'État. En revanche, quatre juges – les juges libéraux Sotomayor, Kagan, Jackson et le juge conservateur Barrett – ont plaidé pour le maintien de l'ensemble des sections contestées de la loi en suspension.

La situation continue d'évoluer et sera mise à jour à mesure que de nouveaux détails émergeront.

Le débat politique en cours porte sur la décision de la cour concernant les réglementations de preuve de citoyenneté pour le vote. Despite the judicial body upholding some aspects of the law, the debate over the necessity of these requirements in the democratic process remains politics-heavy.

