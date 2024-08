La hausse des prix dans la zone euro à son plus bas niveau depuis près de trois ans.

L'Eurozone a connu une baisse de la vitesse d'augmentation des prix, atteignant son plus bas niveau depuis 2019 en août. Le taux d'inflation s'est établi à 2,2 %, marquant la plus faible augmentation annuelle des prix à la consommation depuis juillet 2021, selon les données de Eurostat. La principale raison de cette baisse est la forte baisse des coûts de l'énergie dans les 20 pays de la zone euro. Cependant, les prix des biens tels que les denrées alimentaires, le tabac et l'alcool, ainsi que les services, ont continué à augmenter à un rythme supérieur à la moyenne.

L'inflation a atteint un pic de 4,5 % en Belgique et a à peine dépassé le seuil de 1 % en Lettonie et en Lituanie, selon Eurostat. La Banque centrale allemande a rapporté un taux d'inflation de 2 %, en divergence légère avec la figure précédente de 1,9 %, attribuée à des méthodes de calcul différentes. Eurostat utilise l'indice harmonisé des prix à la consommation pour les comparaisons transversales entre les pays de la zone euro.

La Banque centrale européenne vise un taux d'inflation de 2 %. Après une augmentation annuelle des prix de 2,6 % en juillet, août a connu une légère baisse à 2,5 %.

L'inflation sous-jacente dépasse la cible

La membre du conseil d'administration de la BCE, Isabel Schnabel, a accueilli la baisse du taux d'inflation, mais a exprimé des préoccupations quant à la perspective d'une baisse des taux d'intérêt en septembre. Dans un discours prononcé à Tallinn, en Estonie, elle a souligné la nécessité de "baisses progressives et prudentes", en raison de la "pression des prix persistante dans le secteur des services".

Dans ce secteur, les prix à la consommation ont augmenté le plus en août, avec une augmentation de 4,2 % selon les données de Eurostat. L'inflation sous-jacente, hors énergie et denrées alimentaires, continue de dépasser la cible de 2 %, s'établissant à 2,8 % dans la zone euro.

La BCE a réduit ses taux d'intérêt directeurs pour la première fois en Nearly five years in early June. Le taux de refinancement est maintenant de 4,25 %, tandis que le taux de dépôt est de 3,75 %. La possibilité de nouvelles baisses de taux d'intérêt dépendra de la réunion du conseil de gouvernement de la BCE le 13 septembre.

Le marché du travail de l'UE reste résilient

Le taux de chômage dans la zone euro est resté relativement stable, selon Eurostat. En juillet, le taux de chômage saisonnièrement ajusté a diminué à 6,4 %, battant un nouveau record. Environ 11 millions de personnes restaient sans emploi dans la zone euro, et environ 13,2 millions dans l'UE, qui compte près de 450 millions d'habitants.

Pour l'Allemagne, Eurostat a rapporté un taux de chômage de 3,4 %, significativement plus bas, avec la Pologne, Malte et la Slovénie enregistrant des chiffres encore plus bas dans l'UE. Cependant, les taux de chômage restent beaucoup plus élevés dans les pays comme l'Espagne, la Grèce et les États baltes.

