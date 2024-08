La hausse des marchés boursiers japonais s'estompe alors que la peur revient

Le Nikkei 225 a terminé en baisse de 0,7 % jeudi, mettant fin à une série de deux jours de gains. Pendant ce temps, le yen a renforcé sa position de 0,6 % à 146 par rapport au dollar américain, après avoir perdu presque 2 % mardi et mercredi combinés.

L'indice japonais de référence avait décollé lors des deux dernières séances après une dégringolade le lundi, alors que les investisseurs ont trouvé un peu de réconfort dans les propos des responsables de la banque centrale.

Mais jeudi, l'humeur s'est étendue à l'Europe, avec l'indice Stoxx Europe 600, principal indicateur de la région, en baisse de 1 % à 3 h 43 HE. Le DAX allemand et le CAC 40 français ont tous deux perdu 0,8 % et 1 % respectivement, tandis que le FTSE 100 de Londres était en baisse de 1,1 %.

Les contrats à terme sur les actions aux États-Unis ont également indiqué un début de séance difficile pour les actions à Wall Street. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont perdu 0,5 % et les contrats à terme sur le Nasdaq 0,4 %.

Mercredi, le gouverneur adjoint de la Banque du Japon (BOJ), Shinichi Uchida, a déclaré que les responsables de la politique monétaire n'augmenteraient pas les taux d'intérêt “lorsque les marchés financiers sont instables”. Il a cherché à calmer les nerfs après que les attentes selon lesquelles le Japon continuerait à resserrer la politique monétaire aient envoyé les marchés dans une spirale le lundi.

La hausse du yen, qui a commencé lorsque la BOJ a indiqué un virage hawkish en matière de politique monétaire ces dernières semaines, a obligé de nombreux fonds spéculatifs et autres investisseurs à mettre fin aux opérations de carry, une stratégie d'investissement populaire qui consistait à emprunter de l'argent très bon marché au Japon pour investir dans d'autres marchés. Ce renversement a exacerbé les baisses sur les marchés boursiers mondiaux.

Uchida a déclaré mercredi qu'il croyait que l'économie américaine pourrait réaliser un atterrissage en douceur, même si les préoccupations avaient augmenté que la Fed avait pris du retard dans la réduction des taux.

Mais ces craintes, ainsi qu'une nouvelle hausse de la valeur du yen, continuent de hanter le marché.

“Le potentiel d'un ralentissement économique plus large aux États-Unis, les politiques monétaires mondiales désalignées et les tensions géopolitiques qui bouillonnent au Moyen-Orient jettent de longs et sombres ombres sur les marchés financiers”, a déclaré Stephen Innes, directeur général de SPI Asset Management.

La volatilité du yen, qui était au cœur de la récente turbulence des marchés, reste élevée, a-t-il ajouté.

Le lundi, le Nikkei a plongé comme jamais depuis 1987, déclenchant une vente généralisée sur les marchés mondiaux.

Bien que le gouverneur adjoint de la BOJ ait minimisé une hausse de politique à court terme, ses propos “n'étaient pas censés inverser le cours de la politique monétaire”, a déclaré Alex Kuptsikevich, analyste principal de FxPro.

Au Japon, l'inflation est proche de l'objectif de 2 % fixé par la BOJ depuis presque deux ans, permettant à la banque centrale de mettre fin à une période de taux d'intérêt zéro. Entre-temps, la Fed se débat avec une croissance des prix ralentie et un marché du travail qui se refroidit, et il est largement prévu qu'elle réduira les taux à sa réunion de septembre.

Le rétrécissement des différentiels de taux d'intérêt, qui avait permis le carry trade du yen, pourrait pousser le yen plus haut, a ajouté Kuptiskevich.

Si les États-Unis entrent en récession et que la Fed poursuit un assouplissement agressif, “nous ne serions pas surpris de voir (le dollar) tomber à 120 (yen) ou moins”, a écrit Masamichi Adachi, économiste en chef pour le Japon chez UBS, mercredi.

À l'avenir, l'environnement commercial mondial reste imprévisible, de nombreux incertitudes restant dans l'ombre, a déclaré Innes.

“Les élections politiques aux États-Unis se profilent, risquant de transformer les marchés en une fosse plus chaotique qu'une valse gracieuse”, a-t-il ajouté.

Les analystes du Bureau d'investissement en chef de UBS ont écrit jeudi qu'avec seulement trois mois avant le jour du vote, la course est trop serrée pour être appelée.

“We suggest investors avoid making outsized portfolio moves for specific election outcomes at this stage”, ont-ils écrit.

Dans d'autres marchés asiatiques, le Kospi de la Corée du Sud a terminé en baisse de 0,5 %, mettant également fin à une série de deux jours de gains. Le Taiex de Taïwan a terminé en baisse de 2 %. Le Hang Seng de Hong Kong a dernièrement été échangé à plat.

Anna Cooban à Londres a contribué à la couverture.

