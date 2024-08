- La Hanse Sail répond aux attentes avec près de 500 000 visiteurs

Dimanche, Vent, et Hanse Sail: Près de 500 000 amateurs de grands navires et d'ambiance maritime ont assisté à la Hanse Sail de cette année, maintenant le nombre de visiteurs au niveau de l'an dernier, a déclaré un porte-parole lors du dernier jour de l'événement maritime, qui s'est déroulé pour la 33e fois.

Environ 16 000 personnes ont réservé des excursions sur un total de 138 navires qui avaient fait voile pour l'événement. Les conditions de navigation étaient parfaites, à l'exception du vendredi.

La ministre-présidente du Mecklembourg-Poméranie occidentale, Manuela Schwesig (SPD), a ouvert la Hanse Sail jeudi, considérée comme l'une des plus grandes rassemblements de bricks et de navires à voile traditionnels dans le monde. Plus de 100 navires traditionnels étaient exposés le long des quais et en mer, y compris le "Gorch Fock" de la Marine allemande pour la troisième année consécutive. Sur la terre ferme, environ 200 artistes se sont produits sur 20 scènes.

Cependant, il y a eu quelques incidents : certains navires ont dû annuler en raison de problèmes de moteur à court terme, affectant près de 600 invités. "Heureusement, nous avons pu héberger presque tous sur d'autres navires", a déclaré un porte-parole.

Un skipper et ses invités ont dû être secourus de leur yacht après une urgence médicale. Selon la police, le skipper avait quatre invités à bord cet après-midi-là, mais aucun d'entre eux ne pouvait prendre la barre après l'urgence. Les officiers de la police fluviale ont ensuite ramené le yacht en toute sécurité au port, et un médecin s'est occupé du skipper.

Un jour avant l'ouverture de la Sail, une chaloupe de la Marine allemande a pris feu en mer pour des raisons inconnues. Elle était censée accompagner l'apparition de la Marine à la Hanse Sail. Les deux membres d'équipage ont été légèrement blessés. L'incendie s'est produit à environ 1,5 milles marins au large de la côte de Warnemünde.

