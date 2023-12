La gymnaste médaillée d'or olympique Suni Lee mise à l'écart à cause d'une maladie rénale

"J'ai dû faire face à un problème de santé non lié à la gymnastique et qui concerne mes reins", a déclaré Lee lundi.

"Pour ma sécurité, l'équipe médicale ne m'a pas autorisée à m'entraîner et à participer à des compétitions au cours des dernières semaines. Je suis heureuse et reconnaissante de travailler avec la meilleure équipe médicale spécialisée pour traiter et gérer mon diagnostic. Je me concentre actuellement sur ma santé et mon rétablissement".

La jeune femme de 20 ans a remercié ses médecins, ses entraîneurs et la communauté d'Auburn et a déclaré que, malgré la fin prématurée de sa carrière universitaire en gymnastique, elle espérait toujours représenter les États-Unis aux Jeux olympiques de 2024 à Paris.

En novembre, Lee avait annoncé que cette année serait sa dernière année de compétition à Auburn afin de pouvoir se concentrer sur les Jeux de Paris.

La médaillée d'or olympique a déclaré dans une vidéo publiée sur Twitter en novembre : "Je suis ravie de vous annoncer qu'après cette saison, je reviendrai à la gymnastique d'élite. Je vise Paris en 2024 et je sais ce que je dois faire pour y arriver".

Le dernier tweet de Lee ajoute : "Cela a été un défi de mettre fin prématurément à ma carrière à Auburn, mais je suis reconnaissante pour tout l'amour et le soutien que j'ai reçus. Je n'arrêterai pas de poursuivre mon rêve d'une candidature à Paris en 2024. En fait, cette expérience a aiguisé ma vision de l'avenir.

En tant que première année en 2022, Lee a connu l'année la plus décorée de l'histoire du programme d'Auburn, selon le site web de l'athlétisme des Tigres. Elle a remporté huit titres All-America, le championnat national à la poutre et a été nommée "freshman" de l'année par la Southeastern Conference.

Jeff Graba, entraîneur en chef de la gymnastique à Auburn, a déclaré dans un communiqué : "Nous sommes immensément chanceux et bénis d'avoir eu Suni au sein de notre équipe ces deux dernières années. C'était un honneur d'entraîner une athlète de classe mondiale et c'était gratifiant de la voir non seulement atteindre ses objectifs universitaires, mais aussi de la voir devenir une excellente coéquipière.

"Nous nous efforçons de faire passer le bien-être de nos étudiants-athlètes avant les performances sportives et, dans ce cas, nous avons eu le sentiment d'avoir pris la meilleure décision pour sa santé et son avenir. Nous sommes ravis d'encourager Suni dans la poursuite d'un autre rêve olympique et nous sommes impatients de voir ce qui l'attend.

Première Américaine Hmong à participer aux Jeux olympiques, Lee a remporté trois médailles pour Team USA à Tokyo, l'argent par équipe et le bronze aux barres asymétriques, en plus de l'or au concours général.

Thomas Schlachter, de CNN, a contribué au reportage.

