La gymnaste américaine Jordan Chiles dépouillée de sa médaille de bronze en exercice au sol

Le week-end dernier, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rendu une décision selon laquelle la plainte déposée par les États-Unis contestant le score de Simone Biles lors de la finale du concours général en gymnastique artistique féminine avait été déposée après le délai d'une minute imparti.

La Fédération internationale de gymnastique (FIG) a déclaré que le score initial de Biles, 13,666, serait rétablit et que le classement de Ana Barbosu, avec un score de 13,700, serait amélioré à la troisième place.

Le CIO a confirmé que ce changement de score entraînerait le retrait de la médaille de bronze à Biles et son attribution à Barbosu.

"Suite à la décision du TAS concernant la finale du concours général en gymnastique artistique féminine et la modification du classement par la Fédération internationale de gymnastique, le CIO attribuera la médaille de bronze à Ana Barbosu (Roumanie)", a déclaré le CIO dans un communiqué.

"We are in touch with the NOC of Romania to discuss the reallocation ceremony and with USOPC regarding the return of the bronze medal."

CNN a contacté le Comité olympique et paralympique des États-Unis (USOPC) et USA Gymnastics pour savoir s'ils feront appel de cette décision auprès du TAS. USA Gymnastics a renvoyé vers son communiqué du week-end dernier, dans lequel elle exprimait sa déception face à cette décision.

La compétition du lundi s'est terminée de manière spectaculaire. Immédiatement après la fin de la compétition, Barbosu pensait avoir remporté la médaille de bronze après avoir obtenu un score de 13,700.

Biles avait initialement obtenu un score de 13,666, mais ses entraîneurs ont réussi à contester le score de difficulté, ce qui a ajouté 0,1 à son score et l'a propulsée à la troisième place, derrière la médaillée d'or Rebeca Andrade et l'Américaine Simone Biles.

Leur apparition ensemble sur le premier podium olympique de gymnastique entièrement noir a produit l'une des images les plus iconiques des Jeux, les Américaines s'inclinant devant Andrade.

Cependant, la décision du TAS selon laquelle la plainte déposée au nom de Biles "avait été déposée après l'expiration du délai d'une minute" prévu par les règlements a mis en doute la médaille de Biles.

Après la décision du TAS, Biles a publié sur son histoire Instagram quatre émojis de cœurs brisés et "Je prends ce temps et je me retire des réseaux sociaux pour ma santé mentale, merci."

Le sport a joué un rôle important dans cette controverse, la gymnastique étant au cœur du litige. La plainte initiale concernant le score de Biles lors de la finale du concours général en gymnastique artistique féminine avait été déposée après le délai d'une minute imparti par les règlements de ce sport.

