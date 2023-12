La guerre faisant rage à Gaza, Noël est annulé à Bethléem.

Les dirigeants locaux ont pris la décision le mois dernier de réduire les festivités par solidarité avec la population palestinienne, alors que de violents combats faisaient rage entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza dévastée.

Selon le ministère de la santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, plus de 20 000 Palestiniens ont été tués au cours de l'offensive aérienne et terrestre d'Israël, et près de 85 % de la population totale de la bande de Gaza a été déplacée.

La guerre a été déclenchée par l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre dans le sud d'Israël, qui a fait au moins 1 200 morts et pris en otage plus de 240 personnes.

Nombreux sont ceux qui ont des liens avec Gaza par l'intermédiaire de proches et d'amis, et un sentiment de misère s'est emparé de la ville que les chrétiens vénèrent comme le lieu de naissance de Jésus-Christ.

Les décorations qui ornaient autrefois les quartiers ont été enlevées. Les parades et les célébrations religieuses ont été annulées. Dans le centre de la ville, l'énorme sapin de Noël traditionnel de la place de la Mangeoire brille par son absence.

Se rendre à Bethléem, à environ huit kilomètres au sud de Jérusalem, n'est généralement pas chose aisée. La barrière de Cisjordanie construite par les Israéliens limite les déplacements, tout comme les différents points de contrôle qui permettent d'entrer et de sortir de la ville. La situation n'a fait qu'empirer depuis l'attaque effrontée du Hamas

Depuis le 7 octobre, Israël restreint la circulation à Bethléem et dans d'autres villes palestiniennes de Cisjordanie, les points de contrôle militaires permettant d'entrer et de sortir de la ville, ce qui a un impact sur les Palestiniens qui tentent de se rendre à leur travail.

Le territoire occupé a également connu une flambée de violence, avec au moins 300 Palestiniens tués dans des attaques israéliennes, selon le ministère palestinien de la santé.

"Mon fils m'a demandé pourquoi il n'y avait pas de sapin de Noël cette année, je ne sais pas comment l'expliquer", explique Ali Thabet à CNN.

Lui et sa famille vivent à Al Shawawra, un village palestinien près de Bethléem, et s'y rendent à chaque Noël "parce que notre relation avec nos frères chrétiens est très forte".

Il explique : "Nous nous joignons à eux dans leurs célébrations et ils se joignent également à nous dans nos célébrations. Mais cette année, les fêtes de fin d'année sont très mauvaises.

En marchant dans les rues pavées, l'impact du conflit est évident.

Les entreprises misaient sur une période de fêtes bien remplie après avoir souffert des difficultés et des restrictions de voyage liées à la pandémie de coronavirus. Mais sans les foules habituelles de touristes et de fidèles, de nombreux hôtels, magasins et restaurants ont fermé leurs portes.

L'économie de Bethléem dépend des pèlerins et du tourisme, explique Rony Tabash, propriétaire d'une boutique de troisième génération, qui attend devant son magasin des clients qui n'arriveront jamais.

Des souvenirs et des sculptures en bois d'olivier représentant la scène de la nativité prennent la poussière sur les étagères. Le magasin de Tabash est l'un des rares à rester ouvert, car il souhaite soutenir les artisans qualifiés qui fabriquent délicatement ses marchandises.

Chaque jour, Tabash emmène son père avec lui au magasin pour le faire sortir de la maison. Son grand-père a ouvert le magasin en 1927 et cet endroit, ainsi que la place et sa célèbre église, sont devenus "une partie de notre cœur".

"Nous n'avons jamais vu Noël comme ça", poursuit-il. "Depuis trois mois, honnêtement, nous n'avons pas une seule vente. Je ne veux pas garder mon père à la maison. Je ne veux pas perdre espoir".

Même l'église de la Nativité, qui est devenue le premier site du patrimoine mondial dans les territoires palestiniens en 2012, est en grande partie vide. En temps normal, des files d'attente de plusieurs centaines de personnes serpenteraient autour du parking à l'extérieur, avec des pèlerins attendant patiemment d'entrer dans la grotte, considérée depuis le IIe siècle comme l'endroit exact de la naissance du Christ. Une étoile d'argent à 14 branches, incrustée dans le sol de marbre, marque l'endroit précis où Jésus serait né.

Au IVe siècle, l'empereur Constantin a fondé une église sur le site, qui a été détruite en 529, avant d'être remplacée par des structures plus grandes, qui constituent la base de l'église d'aujourd'hui.

À l'intérieur, il n'y a généralement que des places debout. Mais cette année, les combats à Gaza ont tout changé. Aujourd'hui, on peut pratiquement entendre une épingle tomber.

"Je n'ai jamais vu les choses comme ça", déclare le père Spiridon Sammour, prêtre grec orthodoxe de l'église de la Nativité.

"Noël, c'est la joie, l'amour et la paix. Nous n'avons pas de paix. Nous n'avons pas de paix, nous n'avons pas de joie", dit-il solennellement. "Cela ne dépend pas de nous, et nous prions pour les dirigeants qui prendront les décisions [dans le monde entier] afin que Dieu les aide, leur donne sa lumière pour faire la paix ici et dans le monde entier.

Kareem El Damanhoury, Eyad Kourdi et Sugam Pokharel de CNN ont contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com