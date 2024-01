La guerre entre Israël et le Hamas menace de déborder, l'IA, et une élection américaine sismique : 5 prédictions pour 2024

Pour vous aider à y voir plus clair, voici quelques thèmes clés à surveiller.

1. La guerre entre Israël et le Hamas menace de déborder

La nouvelle année commence avec l'offensive israélienne dans la bande de Gaza, en réponse aux attaques du Hamas du 7 octobre.

La pression internationale s'accroît sur Israël pour qu'il limite la durée et l'intensité de sa guerre, alors que le monde entier s'insurge contre le fait que les habitants de Gaza sont pris au piège, en danger de mort, sans fournitures essentielles ni accès aux soins de santé, alors que les maladies se propagent dans les camps humanitaires surpeuplés. Malgré cela, Israël a redoublé d'efforts et juré que sa guerre contre le Hamas allait durer de nombreux mois.

Le risque d'un conflit plus large au Moyen-Orient s'intensifie.

Les échanges transfrontaliers entre le Hezbollah, groupe paramilitaire islamiste soutenu par l'Iran, et les Forces de défense israéliennes (FDI) à la frontière entre le Liban et Israël se multiplient.

Les attaques par procuration menées par des factions soutenues par l'Iran en Irak - comme la récente attaque contre l'ambassade américaine à Bagdad - sont de plus en plus audacieuses et fréquentes. Et de nouvelles attaques des rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, contre les routes maritimes mondiales traversant la mer Rouge et le canal de Suez pourraient faire monter en flèche les prix de l'énergie.

Il existe également un risque que d'autres groupes extrémistes dans la région soient alimentés par l'opportunisme et/ou les griefs. Il va sans dire que toute normalisation formelle des liens entre Israël et l'Arabie saoudite, un accord qui semblait proche avant le 7 octobre, est désormais hors de question.

Le soutien sans équivoque apporté par les États-Unis aux attaques israéliennes contre Gaza a porté atteinte à leur image de garant des droits de l'homme et du droit international - une atteinte à la réputation dont Washington ne se remettra probablement pas à court terme, en dépit d'un changement de ton décisif.

À l'horizon 2024, les États-Unis et leurs alliés devront trouver un équilibre entre les représailles et la dissuasion des attaques par procuration, tout en maintenant leurs réponses en deçà d'un seuil qui déclencherait un conflit plus large.

2. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine entre dans une troisième année d'impasse

En février, l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine entrera dans sa troisième année.

Ni la Russie ni l'Ukraine ne montrent de signes de victoire ou de volonté de compromis sur leurs objectifs incompatibles. L'Ukraine se bat pour sa survie, son intégrité territoriale et sa souveraineté, tandis que la Russie vise ce qu'elle appelle la "dénazification" et la démilitarisation de l'Ukraine, ainsi que l'empêchement de son aspiration à rejoindre l'OTAN et d'autres organismes occidentaux. Les historiens et les observateurs politiques ont rejeté l'idée que la Russie avait qualifié son invasion non provoquée de "dénazification".

Poutine commence l'année avec plus de confiance que l'année précédente.

La contre-offensive ukrainienne de 2023, prévue de longue date, n'a pas repris l'élan que Kiev avait acquis à la fin de 2022. Les stocks de guerre de la Russie sont reconstitués par l'Iran et la Corée du Nord. En outre, le plus grand pays du monde en termes de superficie peut toujours compter sur son avantage numérique en termes de troupes, contrairement à l'Ukraine, qui souffrira de plus en plus d'une pénurie de main-d'œuvre l'année prochaine.

L'Europe est limitée dans les munitions et le matériel militaire qu'elle peut fournir à l'Ukraine, ses propres stocks étant épuisés. Les pires craintes du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui redoutait des fissures dans l'unité occidentale, se sont également concrétisées : Les divisions politiques aux États-Unis et en Europe font désormais obstacle à l'acheminement de l'aide militaire et économique. Le voyage de M. Zelensky à Washington, en décembre, s'est soldé par l'obtention de 200 millions de dollars - au lieu des 61 milliards de dollars qu'il souhaitait - pour l'achat de nouvelles munitions, parce que les républicains du Congrès n'ont pas voulu céder sur les modifications de la politique frontalière qu'ils exigeaient en retour

Quelques jours plus tard, la Hongrie a bloqué un programme d'aide de l'Union européenne de 50 milliards d'euros (55 milliards de dollars) à l'Ukraine. Cette tendance continuera probablement à entraver les efforts militaires de l'Ukraine l'année prochaine, car les États-Unis et l'Union européenne donneront la priorité à des questions nationales avant leurs élections.

L'Ukraine pourrait alors se concentrer sur une approche défensive, la formation de nouvelles recrues et la production de défense. La Crimée, illégalement annexée par la Russie en 2014, continuera d'être la cible stratégique de l'Ukraine, qui cherche à s'emparer de la mer Noire et à remettre en cause la domination de la Russie sur cette mer.

Bien que l'Ukraine soit désormais officiellement sur la voie de l'adhésion à l'UE, le soutien rhétorique et institutionnel des alliés continuera probablement à contraster avec leur soutien militaire et financier réel.

Naturellement, l'avenir de ce conflit dépend en grande partie de la personne qui sera à la tête de la principale source d'aide financière et militaire de l'Ukraine, à savoir les États-Unis. Moscou est favorable à un retour du candidat républicain Donald Trump à l'automne.

3. Des élections certaines et incertaines

Les élections sont toujours importantes, mais jamais plus que lorsqu'un si grand nombre d'acteurs clés sont en lice à un moment d'instabilité mondiale. En 2024, 2 milliards de personnes se rendront aux urnes au cours d'une année exceptionnelle.

Les élections américaines du 5 novembre pourraient voir Trump revenir à la Maison Blanche. Il dispose d'une avance considérable sur ses rivaux républicains pour l'investiture de leur parti, mais l'arrêt de la Cour suprême du Colorado selon lequel il ne peut se présenter dans l'État en raison de l'affaire de l'insurrection de 2021, suivi d'une décision similaire dans le Maine, pourrait préfigurer les obstacles auxquels il sera confronté.

Il n'existe aucun précédent de candidat se présentant sous le coup d'une inculpation. L'impact mobilisateur que les affirmations de Trump concernant une "chasse aux sorcières" ont eu sur sa base a peu de chances de se répercuter sur l'ensemble de l'électorat. Toutefois, le président Joe Biden ne stimule pas les démocrates - les sondages d'opinion suggèrent que la majorité des électeurs pensent que l'octogénaire est trop vieux pour être réélu et que sa cote de popularité est faible. Comme toujours, ce sont les "swing states" qui sont à surveiller.

L'Inde organisera les plus grandes élections démocratiques du monde en avril et en mai.

Le Premier ministre sortant, Narendra Modi, et son parti nationaliste hindou, le Bharatiya Janata Party (BJP), devraient obtenir un troisième mandat grâce à une politique populaire, mais qui divise sur le plan religieux. Malgré les problèmes liés à l'inflation et au pouvoir d'achat, Modi jouit d'un large soutien au sein de la majorité hindoue de l'Inde, fondé sur le patriotisme et une politique étrangère confiante. Ses détracteurs affirment que l'éthique fondatrice de l'Inde, autrefois laïque et démocratique, est en train de s'effacer et que les minorités ne se sentent pas en sécurité.

LaRussie se rend aux urnes le 17 mars. Avec l'incarcération du chef de file de l'opposition Alexey Navalny dans une colonie pénitentiaire isolée de Sibérie et la suppression totale des médias indépendants, il n'y aura pas de surprise. Toutefois, le taux de participation sera révélateur. Si les élections russes n'offrent qu'une indication limitée de la popularité du gouvernement, un faible taux de participation pourrait accroître la pression sur le Kremlin et son invasion de l'Ukraine, qui piétine. La Biélorussie et l'Iran, deux autres autocraties, organisent également des élections.

Dans moins de deux semaines, Taïwan votera, ce qui donnera le ton avec la Chine pour les quatre années à venir. Si le vainqueur est Lai Ching-te, du Parti démocrate progressiste, anciennement partisan de l'indépendance de Taïwan, les relations avec Pékin devraient se détériorer ou rester gelées. Les candidats concurrents du Kuomintang (KMT) et du Parti du peuple taïwanais promettent de créer moins de frictions avec la Chine, bien que les trois partis s'opposent au principe "un pays, deux systèmes" défendu par Pékin.

Ailleurs, pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir il y a trente ans, le Congrès national africain (ANC) d'Afrique du Sud risque de perdre sa majorité parlementaire lors des élections de 2024. Le chômage, une économie instable et la criminalité ont brisé la domination de l'ANC. Le chef du parti et président Cyril Ramaphosa, qui a pris ses fonctions en 2018 après que son prédécesseur Jacob Zuma, accablé par les scandales, a été effectivement poussé vers la sortie, a par la suite lui-même été confronté à des questions sur la corruption présumée, qu'il a niée.

4. Différends territoriaux

Comme le montrent les guerres en Europe de l'Est et au Moyen-Orient, nous nous trouvons à un point d'inflexion en géopolitique.

Le basculement vers l'autoritarisme et l'éclatement de l'hégémonie occidentale, prévus de longue date, ont finalement eu lieu. L'unipolarité américaine s'est définitivement éloignée, la Chine et la Russie profitant de ce recul. Les axes géopolitiques du pouvoir se réalignent vaguement, avec les États-Unis et l'UE d'un côté et un axe anti-américain composé de la Chine, de l'Iran, de la Russie et de la Corée du Nord de l'autre. Il en résulte des actions plus audacieuses et moins prévisibles, ainsi qu'un environnement mondial plus dangereux et plus incertain.

Nous continuerons d'assister à cette évolution, qui pourrait être exacerbée par la posture des pays non alignés et la montée en puissance de blocs compétitifs tels que les BRICS.

Les conflits territoriaux et le revanchisme sont en hausse. La prise de contrôle éclair par l'Azerbaïdjan de la région du Haut-Karabakh, longtemps contestée, n'en est qu'un exemple.

L'Inde et la Chine continuent de se disputer et de militariser la plus longue frontière contestée du monde, qui les sépare. Les petites puissances peuvent profiter du désengagement de l'Occident et du fait que les grandes puissances ascendantes fermeront les yeux sur leurs ambitions expansionnistes.

Dans le même temps, le recours accru au droit de veto du Conseil de sécurité des Nations unies est paralysant et n'inspire guère confiance dans la capacité des institutions supranationales à dissuader ou à répondre à un monde qui connaît le plus grand nombre de conflits depuis la Seconde Guerre mondiale.

L'incapacité des décideurs politiques régionaux et internationaux à négocier un retour rapide à un régime civil en réponse à une vague de coups d'État en Afrique témoigne également de l'absence de sanctions et de leadership efficaces.

Cela soulève le risque de contagion, avec d'autres pays qui pourraient suivre le mouvement - en particulier avec l'attention du monde fixée sur le Moyen-Orient et, dans une moindre mesure, sur l'Ukraine.

5. L'IA arrive à maturité

L'année 2024 devrait être marquée par une tension entre la croissance exponentielle de l'intelligence artificielle (IA) et les tentatives de la réguler, de la part d'institutions gouvernantes notoirement dépourvues de connaissances technologiques.

L'IA générative - qui génère de nouvelles données, comme du texte, des images ou des dessins, en apprenant à partir de données existantes - remonte aux années 1950 (il faut rendre à Alan Turing ses lettres de noblesse à cet égard).

Qu'est-ce que cela signifie en pratique ? D'énormes progrès dans la génération d'images, la conception, la synthèse vocale, la traduction et l'automatisation. La montée en puissance des assistants d'IA et la personnalisation de vos interactions technologiques. Les modèles textuels comme ChatGPT, les modèles de génération d'images comme DALL-E 2 et les modèles vocaux ne seront plus séparés, mais combinés pour créer une interface plus holistique.

Comme nous le savons, les progrès rapides de l'IA entraînent également de nouveaux défis éthiques.

À mesure que les systèmes d'IA se perfectionnent, les questions relatives à la protection de la vie privée, à la partialité et à la responsabilité deviennent de plus en plus pertinentes. Comment s'assurer que les systèmes d'IA respectent les droits et libertés de l'homme ? Comment surveiller et prévenir l'ingérence de l'IA dans les processus démocratiques ? Comment atténuer le risque de partialité dans les décisions prises par l'IA ? Ce ne sont là que quelques-unes des questions auxquelles les décideurs politiques, les chercheurs et la société dans son ensemble doivent faire face.

Les systèmes d'IA de plus en plus sophistiqués nécessitent une grande puissance de traitement, ce qui signifie que l'industrie mettra l'accent sur les puces coûteuses et l'informatique quantique. Ce dernier est la prochaine frontière de la recherche pionnière qui s'appuie sur les principes particuliers et contre-intuitifs de la physique subatomique. Les vitesses de traitement de l'information de l'informatique quantique et son analyse des données se situent dans une autre stratosphère. L'intégration de l'informatique quantique dans l'IA permettra de former des modèles plus rapidement, avec des capacités d'auto-évolution bien plus importantes.

Les experts en IA ne peuvent même pas appréhender l'étendue et les implications futures de la technologie - une pensée troublante compte tenu du rythme du changement et de son impact omniprésent sur l'humanité. Mais l'ouverture et l'incertitude, voire le pessimisme, s'accompagnent d'un potentiel de surprise et de progrès inattendus. À l'aube de 2024, l'humanité peut au moins se raccrocher à cette constante éprouvée.

