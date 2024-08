La guerre contre l'inflation a été gagnée.

"Pour être honnête, c'était probablement le CPI le plus terne que nous ayons eu depuis longtemps", a écrit Chris Anstey, éditeur principal de Bloomberg. "C'est bien sûr ce que la Fed veut."

"Douillet." "Bienveillant." Ce sont quelques-uns des adjectifs que les analystes ont utilisés pour décrire la lecture de l'indice des prix à la consommation pour juillet. "C'est le rapport ultime 'pas de nouvelles, bonnes nouvelles'", a écrit Chris Zaccarelli, directeur d'investissement pour Independent Advisor Alliance.

Pour être clair : c'est un compliment venant des experts. L'indice d'inflation des consommateurs commence enfin à sembler normal et en bonne santé, et pas si horriblement déformé par la pandémie.

Pour nous autres non-économistes, il est utile de prendre un moment pour lever le poing en l'air. Et si certains d'entre vous qui vivez dans la région de DC voyez la présidente de la Fed, Jerome Powell, au café, n'hésitez pas à lui faire un high five.

La lecture de l'inflation en baisse en dessous de 3% pour la première fois depuis 2021 est incroyable.

Le fait que l'inflation soit passée de plus de 9% à 2,9% en deux ans, sans causer de récession, est presque sans précédent. Selon certaines mesures, une telle baisse rapide n'a eu lieu qu'une seule fois au cours des six dernières décennies (merci, Alan Greenspan).

Maintenant que nous avons célébré cela, tournons-nous vers la raison pour laquelle l'inflation a encore l'impression de nous avoir en étau, même si les prix des essentiels comme la nourriture, l'essence et les voyages ont baissé.

En résumé : l'IPC est une moyenne, ce qui signifie que certaines choses deviennent moins chères et d'autres non. Malheureusement, de nombreuses choses sur lesquelles vous ne pouvez tout simplement pas éviter de dépenser de l'argent sont celles qui continuent de augmenter.

Le principal responsable de loin est le logement. Pas moins de 90% de l'augmentation mensuelle de l'IPC provenait de l'augmentation des coûts d'hébergement de plus de 5% en glissement annuel en juillet.

"Coûts d'hébergement", alias loyer et équivalent pour les propriétaires, est de loin la plus grande catégorie dans le panier de l'IPC, et le plus grand obstacle à la baisse de l'inflation. La bonne nouvelle, comme le souligne ma collègue Alicia Wallace, c'est qu'il ne faut pas longtemps avant que cet obstacle ne cède.

Les taux hypothécaires ont atteint leur niveau le plus bas de plus d'un an la semaine dernière, à une moyenne de 6,47% pour l'emprunt standard de 30 ans - en baisse rapide par rapport à 7,22% en mai. Et cette tendance devrait se poursuivre à mesure que l'inflation refroidit, que la Fed abaisse les taux d'intérêt (ce qui est quasi garanti de commencer prochainement) et que les niveaux d'inventaires immobiliers augmentent.

Autres points douloureux pour les gens : l'assurance automobile et les soins d'enfants.

Entre 2021 et 2024, les coûts de l'assurance automobile ont augmenté de 50%, même si le coût des voitures a baissé. Les coûts de la garde d'enfants ont augmenté en ligne avec l'inflation globale, mais, comme l'a noté The Wall Street Journal cette semaine, ces factures sont déjà élevées - souvent autant que le loyer - donc même une petite augmentation en pourcentage peut sembler un coup dur pour le budget.

Selon le Journal, le coût typique de la mise d'un nourrisson en garderie en 2022 était d'environ 1 400 $ par mois dans les grandes zones métropolitaines. Une augmentation de 6,4% porte cette facture à environ 1 500 $.

Alors que les gens peuvent réduire leur consommation de restauration ou de voyages, ces gros paiements mensuels sont en grande partie fixes et inévitables.

Ces coûts en évidence rendent plus difficile de se réjouir de la mise à mort du dragon de l'inflation. Mais il peut aider à imaginer, en se basant sur la plupart de l'histoire économique, à quel point cela serait pire si les salaires n'étaient pas supérieurs à l'inflation (ce qui est le cas) et que le marché du travail était moins robuste.

Les prix élevés sont difficiles. Les prix élevés et le chômage élevé sont beaucoup, beaucoup plus difficiles.

Le secteur des affaires pourrait célébrer la baisse de l'inflation, car elle pourrait conduire à des prix plus stables et à la confiance accrue des consommateurs. De plus, une diminution des coûts du logement pourrait potentiellement bénéficier à de nombreuses entreprises dépendant des dépenses de logement, telles que les entreprises immobilières et les bailleurs.

