La grève des travailleurs de la côte Est prend fin.

Suite à une prise d'otage de trois jours, les dockers de la côte Est des États-Unis reprennent leur travail. Selon un communiqué commun, l'International Longshoremen's Association (ILA) et l'U.S. Maritime Alliance (USMX) ont convenu de termes salariaux provisoires et prolongé le contrat principal jusqu'au 15 janvier. Cette décision leur permet de revisiter et de résoudre les préoccupations restantes ultérieurement.

Le mardi, environ 45 000 dockers, affiliés à l'ILA, ont entamé une grève en raison de l'absence d'accord salarial avec l'USMX. L'ILA réclame des augmentations de salaire substantielles et des garanties d'emploi contre l'automatisation. Selon les sources médiatiques, le syndicat vise une augmentation de 77 % de la rémunération sur une période de six ans, mais une proposition de l'employeur offrant une augmentation de près de 50 % n'a pas suffi à mettre fin à la grève.

Initialement, le président américain Joe Biden, défenseur du travail, a encouragé les deux parties à entamer des discussions rapides. Récemment, le secrétaire américain aux Transports, Pete Buttigieg, a souligné que, selon lui, les deux parties ne sont pas aussi éloignées qu'il y paraît. S'adressant à CNBC, Buttigieg a exhorté les deux parties à retourner à la table des négociations, à trouver un accord et à faire fonctionner les ports à nouveau. Il a également exhorté les armateurs à faire preuve de flexibilité, considérant qu'ils ont récemment réalisé des profits substantiels et qu'ils devraient maintenant envisager de les partager.

Les ports de la côte Est représentent environ la moitié du trafic conteneurs des États-Unis. Les membres de l'ILA sont responsables du chargement et du déchargement des navires et de l'entretien de l'équipement portuaire.

La grève des dockers en cours a entraîné des perturbations économiques importantes sur la côte Est. Une fois un accord trouvé, les nouvelles conditions salariales et les garanties pourraient booster le moral et la sécurité de l'emploi des membres de l'ILA.

Lire aussi: