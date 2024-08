- La Grèce subit un incendie provoqué par une éclair

Un système de tempête affectant l'ouest et le nord de la Grèce a déclenché 44 incendies de forêt au cours des dernières 24 heures. Dix de ces incendies sont attribués à des coups de foudre, selon le ministre de la Protection civile et de la Crisis climatique, Vassilis Kikilias, sur la plateforme X. Les autorités et les experts qualifient la situation de sévère, mettant en cause le changement climatique.

Assèchement intensifie les incendies

Les changements climatiques qui ont favorisé l'apparition précoce des incendies de forêt, de la fin du printemps à la fin de l'automne, sont devenus permanents, selon le journal quotidien "Kathimerini". En période de perturbation climatique, les incendies de forêt présentent des caractéristiques uniques, comme l'explique l'expert en météo-feu, Thodoris Giannaros, au journal. "Les températures élevées et la sécheresse prolongée fournissent du carburant supplémentaire pour l'inferno." Ce carburant entraîne une augmentation des charges thermiques et une propagation plus rapide des incendies, les rendant plus difficiles à contenir.

De plus, le ministre Kikilias a lancé un avertissement sur Twitter concernant les incendies potentiellement déclenchés par la foudre. Les incendies précédemment allumés ont été maîtrisés. Cependant, la foudre frappe fréquemment dans des zones accidentées et isolées, rendant les efforts de lutte contre les incendies considérablement plus difficiles.

Les prévisions météorologiques indiquent que ces tempêtes persisteront dans certaines régions du pays jusqu'à au moins mercredi. Le ministère de la Protection civile évalue actuellement le risque d'incendie comme "très élevé" pour environ la moitié du pays. Les régions touchées comprennent certaines parties de la péninsule du Péloponnèse, la région métropolitaine d'Athènes, l'Attique, ainsi que les destinations touristiques populaires comme la Crète et la Chalcidique.

