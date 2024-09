- La gravité de la situation à Autoland: un regard plus attentif

L'industrie automobile allemande est un acteur majeur: Près de 770 000 personnes travaillent dans le secteur automobile allemand, ce qui en fait le plus grand secteur industriel en termes de chiffre d'affaires dans le pays. Selon l'Office fédéral de la statistique, les véhicules et leurs composants ont représenté environ 17 % des exportations allemandes en 2023. Cependant, l'industrie fait face à des défis. Pour la première fois en trois décennies, Volkswagen pourrait être amené à procéder à des licenciements et à fermer des usines pour des raisons opérationnelles. Cela pourrait être le début des ennuis, préviennent les experts. Quels sont les problèmes? Un aperçu:

Les Constructeurs: Les manufacturiers allemands luttent contre la baisse des ventes et les coûts importants du passage aux trains de puissance électriques. Cela entraîne une diminution des bénéfices. Volkswagen a rapporté une baisse de 14 % de son bénéfice lors de la première moitié de l'année, BMW de presque 15 % et Mercedes-Benz de presque 16 %. Les trois ont dû réduire leurs prévisions de bénéfice annuel, BMW l'ayant fait récemment mardi. L'avenir est pessimiste. L'industrie regarde vers l'avenir avec une certaine appréhension, selon l'Institut Ifo de Munich.

Les Usines: En moyenne, les usines allemandes de Volkswagen, BMW, Mercedes et autres n'ont fonctionné qu'à plus de deux tiers de leur capacité l'an dernier, selon les données de Marklines. Ensemble, elles pourraient produire 6,2 millions de voitures par an. En 2023, seulement environ 4,1 millions ont été produites. L'industrie produit moins de voitures qu'auparavant, concède l'analyste Eric Heymann de Deutsche Bank Research, tout en maintenant des coûts de main-d'œuvre élevés. Bien que la production soit de 23 % inférieure à son pic, la main-d'œuvre n'a diminué que de 8 %. Cela rend les usines moins efficaces.

Les Fournisseurs: Les fournisseurs automobiles, avec environ 270 000 employés (environ 311 000 en 2018), sont touchés par la crise depuis un certain temps. Après tout, les constructeurs automobiles passent des commandes en fonction de la demande. Selon l'enquête Horvath, une majorité de 60 % des entreprises prévoient de réduire modérément leur effectif. ZF a annoncé qu'elle réduirait entre 11 000 et 14 000 emplois en Allemagne d'ici la fin de 2028. Continental envisage même de se séparer de son activité de fourniture automobile et de la coter en bourse.

Les Clients: Bien que les pénuries de matières premières et de composants aient été largement résolues, l'Association allemande de l'industrie automobile (VDA) voit des problèmes croissants de la demande. "La situation économique globale difficile influence le comportement des consommateurs et entraîne une faible demande de voitures particulières", déclare un porte-parole du VDA. Les manufacturiers allemands sont particulièrement touchés, car en même temps, de nouveaux concurrents comme Tesla et les manufacturiers chinois entrent sur le marché, réduisant la part de marché des manufacturiers nationaux.

L'Emplacement: Les experts estiment que la crise de l'industrie automobile met en évidence les faiblesses de l'Allemagne. Presque cinq ans après la pandémie, la production industrielle allemande est encore de 10 % inférieure à son niveau d'avant la crise, selon l'économiste de la banque ING Carsten Breszki. Le vieux modèle économique basé sur l'énergie bon marché et les grands marchés d'exportation n'est plus viable. Compte tenu de la dynamique déclinante aux États-Unis et en Chine, ainsi que des tensions commerciales supplémentaires, il n'y a pas beaucoup d'espoir pour une forte reprise tirée par les exportations.

Les Exportations: Pendant des années, les exportations ont été le principal moteur de l'industrie automobile allemande. Selon le VDA, 3,1 millions des 4,1 millions de voitures produites en Allemagne en 2023, soit environ trois quarts, ont été exportées. Cependant, un porte-parole du VDA met en garde: "Les poids sur le marché mondial sont en train de changer." Alors que les marchés traditionnels européens et nord-américains rétrécissent, il y a des taux de croissance élevés en Chine et en Inde - des marchés de plus en plus servis par la concurrence locale.

En même temps, les concurrents locaux qui se moquaient des manufacturiers allemands font également leur entrée en Europe. En Chine, le constructeur automobile local BYD a déjà dépassé la marque VW en tant que leader du marché. "La concurrence est rude compte tenu des importants investissements dans les technologies futures", déclare le porte-parole du VDA. "Certaines entreprises font de gros investissements dans la transformation, tandis que d'autres cherchent à conquérir des marchés - les deux sont de grands défis." Les manufacturiers allemands ont souvent plus de mal que les nouveaux venus concentrés sur les véhicules électriques.

L'Avenir: Selon l'Institut allemand de recherche économique (DIW), les constructeurs automobiles allemands ont encore "tout le potentiel et les capacités pour concurrencer à l'échelle mondiale". "Pour y parvenir, however, les constructeurs automobiles doivent se réinventer et exploiter leurs forces innovantes pour accélérer et améliorer la transition vers la mobilité électrique et la conduite autonome plus rapidement et mieux", a déclaré le président du DIW, Marcel Fratzscher, à dpa. "La croyance que le moteur à combustion interne est une solution à long terme est une grave méprise". La décision en faveur des véhicules électriques a déjà été prise dans le monde entier.

D'autres défis auxquels est confrontée l'industrie automobile allemande comprennent la concurrence croissante des manufacturiers locaux sur les marchés d'exportation traditionnels, comme la Chine, où BYD a dépassé Volkswagen en tant que leader du marché. De plus, d'autres pays investissent lourdement dans la technologie des véhicules électriques, ce qui met la pression sur les manufacturiers allemands pour innover rapidement et efficacement dans ce domaine.

