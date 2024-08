- La grange brûle - deux immeubles d'habitation inhabitables

Dans le district de Karlsruhe, plusieurs granges et maisons d'habitation ont été détruites par un incendie, causant des millions d'euros de dommages. Selon la police, l'incendie a commencé sur le toit d'une grange dans le district de Woessingen à Walzbachtal. Il s'est ensuite propagé au bâtiment résidentiel adjacent, suivi d'une autre grange et de sa résidence associée. Les granges ont été entirely détruites, et les maisons sont maintenant inhabitables.

Les dommages estimés s'élèvent à entre deux et trois millions d'euros. Un résident a été transporté à l'hôpital pour suspicion d'inhalation de fumée. La cause de l'incendie reste inconnue, et il n'y a pas de preuve d'incendie criminel.

