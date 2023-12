La grande joueuse de tennis Chris Evert termine son traitement de chimiothérapie pour un cancer de l'ovaire

La championne du grand chelem à 18 reprises a révélé qu'elle avait été diagnostiquée avec la maladie en janvier.

"Je suis un peu dans les vapes (médicaments) mais néanmoins reconnaissante et soulagée d'avoir terminé mes six traitements de chimiothérapie", a-t-elle écrit sur Twitter, accompagnée d'une vidéo d'elle en compagnie du personnel soignant qui a traité Evert et faisant sonner un carillon à vent pour marquer l'occasion.

"Je vous aime, je vous remercie beaucoup... Nous espérons ne plus jamais vous revoir", a déclaré Mme Evert en riant au personnel soignant alors qu'elle s'apprêtait à quitter l'établissement de santé.

La sœur cadette de Mme Evert, l'ancienne joueuse de tennis professionnelle Jeanne Evert Dubin, est décédée d'un cancer des ovaires en 2020 à l'âge de 62 ans. Le cancer de Mme Dubin s'était propagé avant d'être détecté.

Mme Evert, 67 ans, a déclaré que son médecin lui avait dit qu'une fois les traitements terminés, il y avait plus de 90 % de chances que le cancer ne revienne jamais parce qu'il avait été détecté très tôt.

Source: edition.cnn.com