La Grande-Bretagne s'est de plus en plus attaquée aux défis posés par le Brexit.

D'après une récente étude, les relations commerciales du Royaume-Uni avec l'Union européenne font face à des défis depuis le Brexit. Les données de l'Université Aston de Birmingham indiquent une baisse substantielle des importations et des exportations entre 2021 et 2023. Les exportations du Royaume-Uni vers l'UE ont diminué de 27 %, tandis que les importations ont chuté de 32 %.

La variété des biens exportés par le Royaume-Uni a également connu une baisse. Il y avait 1 645 articles britanniques distincts en moins exportés vers chaque pays de l'UE. Cela a moins affecté les économies plus petites de l'UE, comme l'Allemagne.

L'étude ne tient pas compte du secteur des services, qui a étonnamment prospéré après le Brexit. Les exportations de tabac, de chemins de fer et de marchandises aéronautiques ont également connu une augmentation.

Le Royaume-Uni a officiellement quitté l'UE à la fin janvier 2020 et n'en fait plus partie depuis 2021. Un accord de libre-échange conclu à la dernière minute n'a pas pu éliminer entirely les défis bureaucratiques persistants et autres obstacles commerciaux.

Selon l'étude, les secteurs les plus touchés sont l'agriculture, l'habillement et la production de bois et de papier. La catégorie des fruits et noix comestibles a connu la plus forte baisse des exportations, avec une baisse de valeur d'environ 73,5 %.

L'UE, qui est un partenaire commercial important pour le Royaume-Uni, est également affectée par les défis des relations commerciales après le Brexit. Malgré ces défis, le Royaume-Uni a réussi à augmenter les exportations dans certains secteurs, tels que le tabac, les chemins de fer et les marchandises aéronautiques, vers l'UE.

