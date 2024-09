- "La "Grand-mère Lego" est ravie de commencer sa carrière dans le dernier établissement de vente au détail"

Il y a environ un mois que sa nouvelle entreprise a commencé, "Lego Mama" Rita Ebel est ravie du succès de sa nouvelle boutique au cœur de Hanau. Elle partage avec enthousiasme : "C'est comme un rêve qui se réalise pour moi de promouvoir et de partager plus largement le concept d'accessibilité." La sexagénaire, avec son équipe, a déjà construit et offert plus de 100 rampes Lego pour les personnes en fauteuil roulant, qu'elle a distribuées aux entreprises locales.

Ce geste désintéressé lui a valu le titre de "Lego Mama" et une reconnaissance qui dépasse les frontières de Hanau. Depuis un accident de voiture en 1994, Ebel se déplace en fauteuil roulant.

Des conditions inadaptées

Avant de déménager, Ebel et son équipe ont assemblé les rampes dans une pièce froide et isolée d'un parking souterrain. "Pas de chauffage, pas de fenêtres, pas de toilettes, pas d'eau courante", se souvient-elle des conditions difficiles. Aujourd'hui, la boutique, située à deux pas de la zone piétonne animée, est chaleureuse, accueillante, accessible en fauteuil roulant et offre suffisamment d'espace pour ses bénévoles dévoués et, bien sûr, les nombreuses boîtes de briques Lego.

La boutique affiche fièrement une pancarte "Lego Mama" aux lettres colorées et attrayantes. "Les gens commencent à venir spontanément, proposant de donner des briques Lego ou de demander des instructions pour construire les rampes pour fauteuils roulants", raconte-t-elle joyeusement. Certains offrent même de les construire.

Elle espère que des projets de construction de rampes similaires fleuriront dans différentes villes, et elle serait ravie d'y contribuer. Les briques Lego usagées, que son mari trie et nettoie, sont toujours les bienvenues, ajoute-t-elle.

De nouveaux horizons

Le nouveau lieu offre de nombreuses opportunités à "Lego Mama", qui regorge d'idées. Une pièce latérale de la boutique abrite plusieurs fauteuils roulants pour un projet appelé "Changement de perspective". Les participants, à la fois personnes en fauteuil roulant et individus valides, visitent les entreprises locales pour évaluer leur accessibilité aux personnes en fauteuil roulant. "Nous prêtons un fauteuil à quiconque souhaite découvrir la ville à travers les yeux d'une personne en fauteuil roulant", explique-t-elle, justifiant le nom du projet.

Le maire Maximilian Bieri (SPD) est fier de "Lego Mama", soulignant son rôle important dans la mise en avant du sujet de l'inclusivité bien au-delà de la région. "Je n'ai pas entendu parler d'une autre boutique dans le pays où 'Lego Mama' se sent chez elle", dit-il.

La ville prend en charge le loyer, tandis qu'Ebel et l'AWO Hanau couvrent les frais d'utilisation. L'AWO a soutenu le projet depuis le début, comme l'explique Anna Jagust de l'association AWO de la ville. "Elle nous a inspirés dès le départ", dit-elle en parlant de "Lego Mama".

"Plus de bars à shisha"

Le propriétaire Carsten Daus, Hanovrien de naissance, admire les vives rampes Lego qui parsèment le paysage urbain. "C'est incroyable - un projet fantastique", dit-il. Il a contacté Ebel, puis la ville de Hanau lorsque

