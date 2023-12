La gouverneure du Kansas, Laura Kelly, est entrée dans l'ère Swiftie

C'est le cas de Laura Kelly, gouverneur du Kansas, qui a tweeté mercredi une photo d'elle tenant un CD intitulé "Governor Kelly's Eras Playlist" (la liste de lecture du gouverneur Kelly). La pochette semble être conçue comme le logo du "Eras Tour" de Swift, avec des icônes représentant l'État du Kansas.

"Maintenant que @taylorswift13 passe plus de temps au Kansas - merci @tkelce ! - mon équipe intrépide a pensé qu'il était temps que je laisse tout tomber et que j'écoute sa musique comme il se doit", peut-on lire dans la légende de Kelly sur X, anciennement Twitter, avec un clin d'œil au joueur des Kansas City Chiefs - et petit ami de Swift - Travis Kelce.

La gouverneure Kelly a également indiqué qu'elle avait reçu un bracelet d'amitié lors d'un récent match des Chiefs et a révélé la liste des 16 chansons que son équipe a créée pour elle. Des chansons telles que "Champagne Problems", "Shake it Off", "King of my Heart" et "All Too Well", entre autres, y figurent.

CNN a contacté le bureau du gouverneur Kelly pour plus de commentaires.

Swift a certainement passé beaucoup de temps dans l'État du Tournesol depuis qu'elle s'est montrée pour la première fois au stade Arrowhead en septembre pour regarder son petit ami Kelce jouer au football.

La chanteuse de "Karma" a depuis assisté à de nombreux matchs des Chiefs pour soutenir Kelce, et a été aperçue lors de soirées après certains matchs, comme le montrent des photos postées sur les médias sociaux.

Sa présence aux matchs de Kelce ne se limite pas à Kansas City. La chanteuse et son père, Scott Swift, étaient au Gillette Stadium dimanche pour voir les Chiefs jouer contre les New England Patriots, et même les fans de Boston étaient ravis de voir la star présente.

"Ils ont montré Taylor au match et, je veux dire, vous ne voyez pas une fanbase entière de l'équipe locale devenir folle pour quelqu'un qui porte les couleurs de l'équipe opposée - cela vous montre à quel point cette fille est incroyable", a déclaré Kelce dans l'épisode de mercredi de son podcast "New Heights", qu'il anime avec son frère Jason.

En septembre, Bill Belichick, entraîneur des Patriots et figure emblématique de la NFL, s 'est même prononcé sur l'idylle entre Kelce et Swift en déclarant : "Travis Kelce a fait beaucoup de grosses prises au cours de sa carrière. Ce serait sa plus grande."

Vous savez que Swift a une emprise sur ce pays lorsque le gouverneur du Kansas et l'entraîneur des Patriots sont tous deux dans leur ère Swiftie.

Source: edition.cnn.com