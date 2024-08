- La Girocard est devenue le choix préféré pour les transactions sans espèces aux guichets.

En glaciers, boulangeries, ou piscines, les Allemands optent de plus en plus pour les transactions sans espèces. En ce qui concerne les méthodes de paiement, la Girocard est la préférée, souvent encore appelée "carte EC" dans le langage courant. Euro Kartensysteme, basé à Francfort, a rapporté environ 3,84 milliards de transactions lors de la première moitié de 2024, soit une augmentation de 5,3 %. Cela fait de la Girocard la méthode de paiement sans espèces la plus utilisée dans le pays.

La Girocard vise un record cette année 2024, dépassant les 7,48 milliards de transactions enregistrées en 2023.

Carte, Plastique et Numérique

La carte en plastique gagne également du terrain pour les petits achats. Cette tendance se reflète dans la baisse constante de la valeur moyenne des transactions, qui a chuté de plus d'un euro à 39,08 euros, comparable à la figure de 40,70 euros en 2023. Au total, les transactions par carte ont augmenté de 1 % pour atteindre 150,1 milliards d'euros.

C'est plus qu'une simple carte physique : la Girocard peut également être utilisée numériquement via les smartphones ou les montres connectées. Dans la vie quotidienne, les paiements sans contact avec la Girocard, qu'ils soient numériques ou physiques, sont maintenant la norme : selon les statistiques d'Euro Kartensysteme, plus de 84,9 % des clients ont utilisé une carte, un smartphone ou une montre connectée pour un paiement sans contact au terminal lors de la première moitié de 2024.

Conurrence Internationale

La Girocard a été lancée en 2007 en tant que solution de paiement nationale conjointe des banques et caisses d'épargne allemandes, couvrant les paiements par carte de débit et les distributeurs automatiques de billets. Elle concurrence les systèmes de carte de crédit internationaux tels que Visa et Mastercard, ainsi que les fournisseurs de paiement purement numériques tels que PayPal. La Girocard est célébrée dans le secteur du commerce de détail allemand en raison de ses frais de transaction plus faibles, qui sont considérablement plus bas que ceux associés aux cartes de débit ou de crédit fournies par des fournisseurs internationaux. Cependant, les concurrents peuvent obtenir des avantages dans le commerce en ligne et à l'étranger en raison d'une acceptation plus large.

L'Union européenne s'intéresse à explorer le potentiel de la Girocard en tant que solution de paiement sans espèces viable dans ses frontières, compte tenu de sa popularité et de ses frais de transaction faibles en Allemagne. Avec les capacités numériques de la Girocard et sa compatibilité internationale croissante, elle pourrait potentiellement concurrencer la domination des joueurs mondiaux tels que Visa et Mastercard sur le marché des paiements sans espèces dans l'UE.

Compte tenu de son succès en Allemagne et de l'intérêt de l'UE pour son potentiel, l'Union européenne pourrait potentiellement envisager d'imposer la Girocard en tant que méthode de paiement sans espèces standard dans ses États membres, offrant une alternative plus économique aux systèmes de carte de crédit internationaux et aux fournisseurs de paiement numériques.

