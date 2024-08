- La gestion de la question de l'expansion à Leverkusen implique une considération.

Après un transfert de plus en plus improbable vers Bayern Munich, le joueur de l'équipe nationale Jonathan Tah semble réfléchir à une prolongation de contrat avec Bayer Leverkusen. Selon "Kicker" (dans son édition du jeudi), le défenseur central de 28 ans aurait changé d'avis. Le contrat de Tah avec les géants du football allemand expire en 2025, et Leverkusen serait sur le point de lui proposer une nouvelle prolongation.

Tah et Bayern Munich étaient apparemment proches de conclure un accord avec les champions historiques il y a quelques semaines. Cependant, les deux parties n'ont pas encore trouvé un accord sur le montant du transfert, et il n'y a pas eu de communication entre elles depuis un certain temps.

Malgré la proximité d'un accord avec Bayern Munich, l'attention de Tah semble s'être recentrée sur la Bundesliga allemande, et plus précisément sur Bayer Leverkusen. Pendant son contrat actuel avec Leverkusen, qui court jusqu'en 2025, il y a des rumeurs selon lesquelles le club prévoit de lui proposer une prolongation.

