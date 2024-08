- La gestion de crise à la cour norvégienne échoue: où est le roi Harald?

Derrière la façade resplendissante du château d'Oslo, des drames humains ont peut-être eu lieu ces dernières années, dont l'ampleur ne se révèle que maintenant. Au centre se trouve Marius Borg Høiby. Ce petit garçon, tenu par sa mère Mette-Marit sur le balcon même du château lors de leur mariage de rêve avec le prince héritier Haakon un radieux jour d'août il y a 23 ans, est maintenant adulte. Le conte de fées de la famille royale parfaite, où un enfant issu d'une relation précédente tumultueuse de la promise bourgeoise du prince héritier grandit harmonieusement aux côtés de ses deux demi-frères royaux pour devenir un membre heureux et droit de la société, était peut-être trop beau pour être vrai.

Marius Borg Høiby : Enfance entre palais et appartement

On le voyait autrefois plus fréquemment sur les photos officielles de la famille royale norvégienne et lors de leurs apparitions publiques conjointes, le fils biologique de Morten Borg, un utilisateur de cocaïne condamné et un homme à la vie mondaine avec lequel Marius a vécu en partie pendant son enfance et son adolescence, est apparu moins en public ces dernières années.

Au début, cela était attribué à ses études aux États-Unis. Cependant, il a été révélé depuis qu'il lutte depuis longtemps contre des problèmes de santé mentale et une addiction aux drogues. Sa vie entre le palais du roi et un appartement bourgeois semble avoir conduit à un trouble intérieur qu'il n'a pas pu surmonter. La récente beuverie d'alcool et de drogue, pendant laquelle Marius est censé avoir attaqué sa petite amie actuelle, n'était pas un incident isolé, comme cela a été révélé depuis.

Des explosions violentes sous l'emprise de drogues

Selon les médias norvégiens, l'incident dramatique actuel s'est produit dans l'appartement de la petite amie de 20 ans de Marius. Les rapports font état de coups de poing, d'étranglement et d'un couteau enfoncé dans le mur. Le fils de Mette-Marit a depuis fait une déclaration choquante, admettant sa consommation d'alcool et de cocaïne et confessant des violences physiques. Il a également mentionné avoir suivi une thérapie de désintoxication par le passé, qu'il prévoit de reprendre.

Sa décision de faire cette confession étonnamment ouverte est venue après consultation avec son avocat, car deux anciennes petites amies de Marius sont maintenant sorties, affirmant avoir également été victimes d'attaques violentes dans leurs relations respectives. Borg Høiby est maintenant officiellement inculpé pour violence physique et dommages matériels. La police a déjà laissé entendre que ces chefs d'accusation pourraient être étendus.

Mette-Marit a-t-elle essayé d influencer la victime ?

Le fait que la mère préoccupée, Mette-Marit, soit censée avoir contacté la victime directement après l'incident ne rend pas la situation plus facile. Si la princesse héritière a dit plus pendant l'appel que de s'enquérir de l'état de santé de la jeune femme (par exemple, lui demander de retirer la plainte pénale contre son fils), cela pourrait être évalué plus tard devant un tribunal comme une tentative d'intimidation de témoin, ce qui est un délit en Norvège, tout comme en Allemagne, même si les membres de la maison royale jouissent de l'immunité.

Il est compréhensible que la voix de Mette-Marit, la mère de Marius, ait été plus forte que celle du devoir royal à ce moment-là, mais cela aurait été plus que maladroit. Une intervention malavisée pourrait nuire à la réputation de la maison royale autant que le comportement criminel de son fils.

Réaction du palais : Dismissive

Entre-temps, la porte-parole de la communication royale, Guri Varpe, renvoie constamment les demandes urgentes des médias concernant l'affaire à l'avocat de Borg Høiby, en déclarant que Marius, bien qu'il soit membre de la famille royale, n'est pas membre de la maison royale. Une distinction subtile mais importante, faisant de cette affaire une question privée.

En même temps, le bureau de presse royal a publié une image du roi Harald et de son épouse Sonja regardant apparemment insouciants les Jeux olympiques à la télévision dans leur résidence d'été à Mågerø sur l'île de Tjøme - une image qui, à ce moment-là, était loin d'être idéale.

Cela soulève la question de savoir si le roi est pleinement conscient de la gravité de la situation, s'il a encore le contrôle sur sa propre maison. Après tout, selon la constitution, il est responsable à la fois de protéger l'institution qu'il dirige et d'assurer l'ordre au sein de la maison royale. S'il ne peut plus le faire seul en raison de son âge, il est de son devoir de s'assurer que ceux qui l'entourent peuvent prendre la relève. Cependant, cela ne semble pas s'être produit, les médias norvégiens commentant que le monarque semble avoir perdu le contrôle.

Manque de gestion de crise

Les chefs d'accusation contre son beau-fils sont un sujet délicat pour le roi et toute la famille royale. Compte tenu de la gravité des allégations et de l'existence d'incidents similaires dans le passé, cela pourrait devenir un sérieux problème pour la famille royale si elle continue de le gérer de manière défensive.

Comme la famille Windsor en Grande-Bretagne, la maison royale norvégienne est une entreprise familiale. De nombreuses autres entreprises dans une telle situation établiraient d'abord une équipe de crise pour prendre le contrôle total. Cependant, cela ne se produit pas parce que la décision a été prise de traiter l'affaire comme une question privée, quelle que soit l'impact potentiel sur l'institution de la monarchie.

Conséquences pour la monarchie ?

*Nous ne saurons probablement jamais exactly ce qui s'est passé derrière les murs du palais lorsque le crime a été découvert. Mais il n'y a pas de doute sur là où se trouve la responsabilité nominale - avec le patron de l'entreprise, le roi Harald. Dans une entreprise normale, des questions seraient posées sur la manière dont le PDG a géré

Incertain est également le moment et dans quelle mesure le couple royal a été informé. Peut-être Haakon et les officiels du palais voulaient-ils épargner le roi de 87 ans, fragile, pendant ses vacances. Peut-être pensaient-ils pouvoir gérer cela sans lui. Mais Harald est toujours le chef de la famille royale, et l'affaire Marius n'est pas le seul scandale qui continue de refaire surface. À la fin du mois d'août, sa fille Martha Louise épousera son fiancé controversé Durek Verrett, un soi-disant chaman qui fait souvent la une des journaux avec ses déclarations et actions publiques controversées.

L'heure d'un changement de trône ?

Le roi semble également étrangement passif sur ce front. Des doutes sur sa capacité à remplir son rôle ont maintenant été publiquement soulevés dans la presse norvégienne pour la première fois. Lorsqu'on lui a demandé d'abdiquer en janvier, lorsque sa cousine quasi-contemporaine, la reine Margrethe du Danemark, a cédé la place à son fils Frederik, Harald a fait référence au serment à vie qu'il a prêté lorsqu'il est monté sur le trône.

Il reste que l'affaire criminelle contre Marius Borg Høiby est un événement sans précédent dans l'histoire récente des monarchies européennes. Bien qu'il y ait toujours eu de grands scandales, aucun n'a jamais été admis impliquant de la violence, et Certainly not against a woman from the immediate family. Cela reflète mal sur la famille royale norvégienne qu'une jeune personne qui a prétendument grandi dans les meilleures conditions ait pu développer de tels problèmes mentaux et ait été apparemment laissée pour gérer cela principalement seule.

Si des incidents violents similaires ont eu lieu dans le passé et qu'il était clair que Marius empruntait un chemin dangereux, le roi en tant que monarque et chef de famille aurait dû s'assurer que le couple prince héritier, avec le père biologique, prenne des mesures beaucoup plus tôt pour le jeune homme. Même si cette faiblesse en matière de leadership ne coûte pas à Harald sa couronne, elle causera Certainly significant damage to the reputation of the Norwegian monarchy.

Après avoir traversé une période de problèmes de santé mentale et de dépendance aux drogues, Marius Borg Høiby a admis ses luttes passées et a confessé avoir causé des blessures corporelles à sa petite amie. Son enfance tumultueuse, oscillant entre le palais royal et un appartement bourgeois, peut avoir contribué à son trouble intérieur et à ses luttes.

Avec la confession de Marius, il a été révélé que deux de ses anciennes petites amies avaient également subi des attaques violentes pendant leurs relations avec lui. En conséquence, il est maintenant officiellement inculpé de blessures corporelles et de dommages à la propriété.

Lire aussi: